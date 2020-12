‘Migrantes sí cuentan’

Omar Morales / El Diario de Juárez / Francisco Javier Calvillo, director del albergue

“La presea Fray García de San Francisco se la ganaron todos los que apoyan y colaboran en la Casa del Migrante”, aseguró el director de la institución, Francisco Javier Calvillo.

“Hablamos de la gente que estuvo en el pasado, de los bienhechores, de los empresarios, de organizaciones internacionales, de voluntarios, de la gente que lleva un kilo de frijol, arroz. Hablamos de mucha gente cuando hablamos de la Casa del Migrante, y sobre todo no se diga de la bella gente de Juárez, El Paso y Las Cruces”, anotó.

El Cabildo otorgó ayer en sesión solemne este reconocimiento a la Casa del Migrante, en el 361 aniversario de la fundación de Juárez.

“Uno piensa a veces que los migrantes no se ven o no cuentan, y aquí es donde se da uno cuenta que sí, que al menos toda la gente, o no toda, pero yo creo que la mayoría, siempre está al tanto de la realidad de los migrantes”, mencionó Calvillo tras recibir el galardón.

Agregó que este reconocimiento es una motivación, “esto es una gran, gran motivación para que podamos seguir adelante en esta bella misión, que Juárez por ser frontera, no creo que deje de tener mucho impacto en la realidad de la migración”.

La presea Fray García de San Francisco es un reconocimiento público que el Ayuntamiento otorga a asociaciones o ciudadanos destacados de la comunidad. Debido a la contingencia, esta vez se entregó en el Salón Francisco I. Madero de la Presidencia municipal, a diferencia de otros años que se otorga en el Centro Municipal de las Artes (CEMA).

El evento fue transmitido por videoconferencia, y únicamente con la asistencia del alcalde, Armando Cabada Alvídrez; el secretario del Ayuntamiento, Maclovio Murillo y los tres regidores que integran la comisión de Nomenclatura y Monumentos, Enrique Torres, Silvia Sánchez y Mónica Mendoza.

El sacerdote Calvillo recibió la presea de manos del presidente municipal; previamente se transmitió un video con la historia de la Casa del Migrante, que tiene 38 años de operar en la ciudad y recibe a personas de todas las nacionalidades que llegan a esta frontera con la intención de cruzar a Estados Unidos.

El tercer lugar en la convocatoria de la Presea Fray García de San Francisco fue para CASA Promoción Juvenil y el segundo para la Asociación de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical).

Antes de la entrega de los reconocimientos, también se transmitió un video de la fundación de la Misión de Guadalupe, evento que tradicionalmente se realiza al pie de la Misión cada 8 de diciembre.

Premio

Es un reconocimiento público que el Ayuntamiento otorga a asociaciones o ciudadanos destacados de la comunidad

