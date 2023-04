Migrantes que ingresen de forma ilegal a EU serán expulsados: Patrulla Fronteriza

Ciudad Juárez.- A través de un comunicado de prensa, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el sector de El Paso informó a las personas migrantes que las políticas de su país no han cambiado y quienes han ingresado de manera irregular desde Ciudad Juárez están siendo expulsadas a través de distintas fronteras.

La autoridad estadounidense encargada de resguardar la frontera con México explicó que el que crucen el río internacional, llamado río Bravo en México y río Grande en Estados Unidos, y sean procesados por los agentes federales no significa que permanecerán en el vecino país, ya que pueden ser expulsados bajo el Título 42 o deportados a través del Título 8.

PUBLICIDAD

“La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el sector de El Paso desea recordar a los migrantes que la frontera no está abierta para quienes no tengan autorización o una base legal para ingresar. El Sector de El Paso está trabajando actualmente con otros sectores para ayudar con la expulsión de los migrantes que se encuentran en la región de El Paso. Aquellos inmigrantes que no estén sujetos a la expulsión y no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos serán colocados en procedimientos de deportación bajo el Título 8”, informó.

“Nos gustaría enfatizar que los migrantes que se encuentran en el sector de El Paso también están siendo expulsados actualmente a través de los puertos de entrada en toda la frontera suroeste ”, concluyó luego del constante cruce de personas en situación de movilidad y a través de puntos como el marcador fronterizo número 36.