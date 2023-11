Migrantes narran su viacrucis para llegar a Juárez

Tres días después de que el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo en medio del desierto chihuahuense un tren de carga en el que viajaban cerca de mil 500 migrantes, más de 200 de ellos lograron llegar este domingo a Ciudad Juárez.

Aunque ayer, la mayoría permanecía todavía en la carretera entre Delicias y Chihuahua, grupos de familias con niñas y niños pequeños, así como de adultos solos, provenientes de Centroamérica y Sudamérica arribaron hasta el bordo del río Bravo, en donde buscaban esquivar a los agentes del INM y de la Guardia Nacional de Texas, para poder llegar hasta los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Juan Carlos, su esposa y su hijo de 12 años de edad, narraron que después de más de tres meses de migrar desde Honduras, se quedaron sin agua y sin comida en el desierto chihuahuense, por lo cual caminaron durante horas hasta que llegaron a la ciudad de Chihuahua, donde pidieron ‘raites’ y luego pagaron mil 400 pesos para ser traídos hasta la frontera, donde ayer solo les quedaba una bolsa de pan blanco para comer.

“Nosotros logramos llegar hasta acá, las demás personas se quedaron allá, le quitaron la cabeza al tren y están en el desierto. Nosotros logramos llegar acá en combis –un camión de pasajeros-“, relató.

Amenazados por Maras

Dijo que tuvieron que salir porque la situación en Honduras “está muy triste”, y mientras que él y su esposa ganaban mil 200 lempiras (equivalentes a 855 pesos mexicanos) a la semana por trabajar en el corte de madera en la zona serrana, lo necesario para comer son entre mil 800 y 2 mil lempiras.

Juan Carlos narró además que hace tres años las maras querían obligarlo a vender droga y como no quiso le amputaron un dedo y lo hirieron en la cara, y aunque los responsables fueron detenidos acaban de quedar en libertad.

“Ellos ya están mucho molestando, que quieren que uno les venda droga, reclutando a los niños, y por eso nosotros nos vinimos también. Ellos casi me matan, hace como tres años y el varón que me hizo esto hace poco salió del presidio y ya me estaba amenazando y entonces yo me vine mejor para acá por las amenazas”, dijo quien decidió sacar a su esposa y a hijo de la violencia.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil, ya que llevan más de tres meses viajando y del Estado de México hasta Chihuahua tomaron cuatro trenes, pero el último fue detenido por el INM en la carretera entre Delicias y Chihuahua, en la zona de Mápula.

“De una casa nos llevaron comida, pero los que alcanzaban no compartían con los demás y no comíamos”, dijo César, quien tuvo que caminar horas junto a sus padres y una imagen de Santo Toribio Romo que llevaban guardada en una mochila cargada en la espalda.

Quieren ir Atlanta

Durante la madrugada de ayer lograron llegar a Ciudad Juárez, en donde durmieron afuera de una tienda de conveniencia para después continuar su camino sobre el bulevar Juan Pablo II, hasta el marcador número 36, en donde Juan Carlos subió al bordo del río para observar el patrullaje en ambos lados del río que divide a México y Estados Unidos.

“El primer grupo ya cruzó y ya lo pasaron”, aseguró mientras observaba un segundo grupo que se encontraba ya junto a la puerta del muro fronterizo, y decenas más continuaban arribando al bordo para buscar por donde cruzar el río sin ser detenidos por las autoridades del INM y de la Guardia Nacional de Texas.

Su sueño, dijo, es llegar hasta Atlanta, con el hermano de su esposa Janeth, quien tiene cuatro años en Estados Unidos y ya los espera para que ellos puedan trabajar y César continúe estudiando.