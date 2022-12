Migrantes mexicanos se unieron para apoyar a la selección nacional

Ciudad Juárez.- Mexicanos que huyen de la violencia que vivieron en sus lugares de origen, apoyaron esta tarde en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez a la selección nacional, en su último juego dentro de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En una de las habitaciones del albergue católico, un grupo de hombres apoyó hasta el último minuto a la escuadra del país del que buscar huir tras haber sido víctimas de extorsiones, amenazas y privaciones de la libertad en Estados como Michoacán y Guerrero.

“Patricio”, cuyo nombre fue cambiado por motivos de seguridad, relató que llegó a esta frontera hace más de un mes, luego de que un grupo armado "levantó" a su hijo en Michoacán para obligarlo a trabajar con ellos, por lo que él y su esposa decidieron poner a salvo a sus otros dos hijos de 18 y 11 años de edad.

“Yo me vine porque levantaron a mi hijo, de 20 años, en el pueblo anda una organización muy dura, y mejor se viene uno porque quieren levantar a todos”, explicó.

A “Pánfilo” lo amenazaron con una cuota mensual y debido a que sus hijos son ya casi adolescentes también prefirió huir de Michoacán. Aunque puso una denuncia, cree que las autoridades trataban de ponerle una trampa, por lo que decidió huir hacia Estados Unidos, pero al llegar a Ciudad Juárez se encontró con una frontera cerrada.

Él, su esposa y sus dos hijos de 10 y 12 años de edad llegaron a las oficinas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hace casi tres meses, en donde fueron trasladados al hotel filtro para migrantes, y luego a la Casa del Migrante.

“Llegaron a mi casa a tratarme de extorsionar, me pidieron 30 mil pesos y querían que les diera 15 mil pesos por mes de cuota para poder dejarme trabajar en mi taller mecánico; sino pues te secuestran a los hijos. Hacía poco que otra familia le pidieron igual los 30 mil pesos, y como no los dio le mataron a su hijo de 15 años, y yo no me esperé”, narró.

La Casa del Migrante de Ciudad Juárez alberga actualmente a más de 380 migrantes, principalmente de origen mexicano, pero también provenientes de otros países como Guatemala, Honduras y Venezuela.

En ellos se encuentra “Pedro”, un guatemalteco quien también huyo de la violencia en su país, y quien después de ayudar en la reparación de las instalaciones ubicadas en la colonia Satélite, apoyó hoy a México en el encuentro en el que perdió 2-1 frente a Arabia Saudita.

Aunque dentro del país también vivió episodios violentos, el centroamericano dijo apoyar a su país vecino, y al que lo acogió en esta frontera, en donde al igual que los connacionales espera la ayuda de alguna organización que lo ayude a ingresar a Estados Unidos o que el gobierno de Joe Biden termine con la orden de salud pública llamada Título 42, a través de la cual mantiene la frontera cerrada para la migración regular.