Migrantes en lista de EU esperan cerca del puente ‘Libre’

Más de 250 personas migrantes continuaban hasta ayer enlistadas para ingresar a Estados Unidos a través del puente internacional Córdova-De las Américas, distribuidas en distintas zonas del parque u otras zonas de la ciudad, tras ser “correteadas” por policías municipales.

“Nos apuntamos en la lista, pero nosotros dormimos en el campamento, no nos podemos salir porque ahí no puedes estar todo el día, la policía te corretea ahí. No quieren que nadie se duerma en el parque y las familias tienen que irse a los alrededores pa’ no estar muy visibles, más en la noche”, informó un venezolano la noche del lunes cuando regresaba al campamento ubicado junto al puente Lerdo.

Explicó que las más de 22 listas que se habían conformado la semana pasada se convirtieron en dos grupos, y actualmente solo los que restan del primer grupo pueden permanecer cerca del cruce internacional, mientras que los del grupo número dos son retirados por las autoridades y por los propios migrantes del grupo uno.

El sudamericano argumentó que no podía compartir su nombre debido a que un grupo de personas que coordina el ingreso de la primera lista les ha prohibido que hablen con los medios de comunicación, así como que se acerquen a la joroba del puente, lo cual ocurre en grupos de aproximadamente 20 personas, quienes son reemplazadas una vez que son recibidas por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

Aunque no existe certeza del número de personas que serán recibidas, ni el día ni la hora, todos los días continúan arribando más personas.

Ayer, a un grupo de ocho sudamericanos que llegó al parque, les tocó registrarse en el grupo dos, pero ya había más de 250 personas antes que ellos, para poder subir al puente internacional, por lo que pasaron la mañana bajo los árboles de El Chamizal.

Narraron que viajaron desde mayo a la frontera, pero que fueron bajados por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en el retén militar de Precos, desde donde caminaron hasta el poblado de Samalayuca, en donde consiguieron trabajo, pero no lograron una cita a través de la aplicación móvil CBP One, la cual únicamente funciona en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y la franja norte del país, por lo que al enterarse que los agentes de CBP podrían recibirlos sin una cita, decidieron intentarlo.

A través de un comunicado de prensa, el director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes, informó que “se tienen constantes recorridos en la ciudad para evitar que vuelvan a proliferar los campamentos migrantes informales y se les invita a que vayan al Kiki Romero o también a otros (albergues) que están en la ciudad”.

Dijo que las autoridades municipales ponen un énfasis especial en El Chamizal para que no se hagan campamentos “y se les exhorta a que acudan a los albergues ya que ahí podrán tener mejores condiciones”.

De acuerdo con los migrantes, durante los al menos diez días que han permanecidos organizados en el parque han acudido policías municipales para retirarlos, personal del Instituto Nacional de Migración para pedirles que se mantengan organizados y continúen con el espacio limpio, organizaciones internacionales e investigadores. (Hérika Martínez Prado)