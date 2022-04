Migrantes, en la incertidumbre

Ciudad Juárez.— El anuncio del término de la política sanitaria llamada Título 42 alegró a los más de 2 mil migrantes que se encuentran actualmente albergados en Ciudad Juárez, debido a que por fin podrán tener una oportunidad para solicitar asilo en Estados Unidos, pero también los mantiene en la incertidumbre de no saber si serán devueltos bajo el programa “Quédate en México”.

“Sandra”, quien vive desde hace casi ocho meses en esta frontera, a donde ha sido expulsada en dos ocasiones, aseguró sentirse contenta porque nunca la dejaron exponer el riesgo que vivía en su país ni el temor que ha sentido de regresar a México, pero también dijo estar llena de dudas por no saber cómo los va a procesar el vecino país.

“Tengo miedo de que nos devuelvan otra vez por MPP (Protocolos de Protección a Migrantes). Yo no puedo regresar más tiempo acá, porque ha sido muy difícil mentalmente, fiscalmente y económicamente; me he enfermado de la angustia, y que me regresaran sería un nuevo golpe”, aseguró la centroamericana de 40 años de edad.

En la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, la mayoría de las personas son mexicanas, por lo que tienen mayores esperanzas de poder llegar ante un juez estadounidense y tener la oportunidad de llevar su proceso migratorio dentro del vecino país; sin embargo, sus directivos todavía desconocen cómo se llevará a cabo el procedimiento.

“Los migrantes están contentos porque se quita el Título 42, creen que puede ser como antes, que podían llegar y exponer su caso a CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos); pero una cosa es que lo anuncien, otra cosa es que lo quiten y hay que esperar a ver qué nuevos acuerdos van a tener México y Estados Unidos”, señaló el sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

El sacerdote destacó que Estados Unidos no tendría la capacidad para procesar a todos los migrantes de los albergues y los de nuevo arribo en un solo día, pero hasta ayer se desconocía si habrá un procedimiento especial para su ingreso.

Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), también dijo ayer que las autoridades estatales permanecen en espera de la información oficial del Gobierno de Estados Unidos.

“Hemos detectado que hay un ánimo esperanzador de la población en situación de movilidad (…) Localmente se ha especulado y se estima probable el incremento de retornos a través del MPP, lo que podría desafiar nuevamente las capacidades de los albergues”, señaló.

Mientras que a través del Título 42, los migrantes son expulsados de Estados Unidos bajo el argumento de que representan un riesgo para la propagación del Covid-19, por medio del programa de retorno “Permanecer en México” los extranjeros son devueltos a México mientras se lleva a cabo su proceso migratorio ante una Corte de Inmigración estadounidense.