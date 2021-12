Mientras familias se reúnen, otros trabajan

Ciudad Juárez.— Incluso en la víspera de Nochebuena y Navidad, el paramédico Neftalí Cruz Hernández, de 38 años y oriundo de Oaxaca, continuaba enfrentando la contingencia sanitaria. Para el mediodía de ayer iban dos servicios de Covid-19, lo cual definió como “tranquilo”, pues en los últimos días de forma diaria las llamadas llegan a la decena. Ante esto, el profesional de la Cruz Roja solicitó a la ciudadanía procurar siempre los cuidados necesarios.

Detalló que en su mayoría quienes llegan a requerir el servicio de ambulancia para tratar la enfermedad son personas no vacunadas o que sólo cuentan con una dosis. La edad promedio, dijo, es de 50 a 80 años. Por ello solicitó a los juarenses no quitarse el cubrebocas, mantener la sana distancia e higiene correcta, más ante la población vulnerable, que puede llegar a los hospitales o incluso a fallecer por complicaciones.

“Estamos atendiendo comúnmente a personas no vacunadas o que sólo se pusieron una dosis. Debemos terminar de completar nuestros esquemas de vacunación y mantener los cuidados para no contagiarnos”, manifestó Cruz Hernández. Incluso, señaló, hay ocasiones que la línea de atención del coronavirus llega a estar saturada por el índice de llamadas que se reciben todavía, ya que muchos decidieron no inmunizarse.

En su caso, él accedió a las dos dosis de AstraZeneca, con las cuales destacó que se siente más tranquilo. Sin embargo, indicó que el hecho de contar con el biológico no exime de la responsabilidad propia y hacia los demás de acatar el resto de las medidas para cortar las cadenas de transmisión del SARS-CoV-2.

En la actualidad se mantiene una semaforización epidemiológica amarilla, de riesgo medio, y así será hasta el 9 de enero.

“No bajemos la guardia. La gente se confía porque está vacunada. Precisamente, ayer cuando salí conté como 18 personas con el cubrebocas mal colocado, nos estamos descuidando, hasta los niños andan sin cubrebocas y muchos se enferman también y van con los adultos. La gran mayoría que estamos atendiendo tienen desde los 50 a los 80 años”, puntualizó quien vino a auxiliar desde el estado de Oaxaca.

Para saber

• La mayoría que requiere el servicio de ambulancia para tratar el Covid son personas no vacunadas o que sólo cuentan con una dosis

• La edad promedio de los pacientes es de 50 a 80 años

• Solicita a los juarenses no quitarse el cubrebocas, mantener la sana distancia e higiene correcta