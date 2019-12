Miente gobernador en desayuno con periodistas

Ciudad Juárez— No obstante que ha rechazado responder cuestionamientos, ha salido por la puerta de atrás y ha señalado a periodistas y medios, el gobernador Javier Corral aseguró que nunca ha faltado el respeto al gremio periodístico.

“En lo personal para todos y cada uno de ustedes, invariablemente yo he tenido un respeto absoluto; de mi parte jamás un reproche ni para ustedes ni para ningún director de un medio de comunicación”, dijo ayer a periodistas que cubren su agenda, durante un desayuno que ofreció en Pueblito Mexicano.

En el auditorio A de dicha sede de gobierno el mandatario dijo que, en tres años, como gobernador nunca ha hablado para que quiten a reporteros que lo cubren y expresó que ha tenido cuidado no sólo con reporteros sino con directores de medios.

“Yo he tenido un cuidado no solamente con la relación con ustedes sino con los directivos de los medios”, afirmó a los reporteros de la fuente.





Agresiones quedan documentadas

Las agresiones de Corral tanto a reporteros como a medios que lo cuestionan han quedado documentadas por El Diario, como la que junto con su personal de seguridad privada hizo a un reportero de La Opción en la ciudad de Chihuahua el pasado 1 de diciembre, cuando se le detuvo por tomarle fotos mientras jugaba tenis en Ciudad Deportiva.

En varias ocasiones de visita a esta ciudad el mandatario ha rechazado responder cuestionamientos de este medio, acusando distorsión informativa y extorsión.

En septiembre lanzó amenazas de proceder por la vía legal contra El Diario de Chihuahua y El Diario de Juárez por recientes publicaciones informativas.

Todavía ayer la Coordinación de Comunicación Social ofreció una conferencia de prensa con el mandatario a las 11:20 de la mañana; se invitó a través de un chat de WhatsApp 20 minutos antes y exactamente a la hora programada se canceló porque sólo había cuatro reporteros esperando en la sala de prensa de Gobierno del Estado.

Tras presión de reporteros que fueron llegando a la convocatoria el gobernador terminó dando la conferencia.

En ese espacio Corral volvió a abordar el tema de los medios que “difaman”.

“Algunas de estas voces y algunos de estos medios, particularmente los de menor prestigio afortunadamente para nosotros, nos criticaban antes porque no hacíamos obra en Juárez; y ahora que la estamos haciendo nos critican porque la estamos haciendo”, expresó. Y abundó: “pues no les vamos a dar gusto nunca porque es una consigna, porque no están siendo sinceros, no les interesa la ciudad, no les interesa informar; lo que les interesa es golpear, descalificar con ese propósito reiterado de tratar de vencernos o de doblegarnos para que les demos dinero. No les vamos a dar, pueden seguir diciendo lo que sea”.





