“Mi papá Antonio me tocó”, le relató hace tres meses “Bebé” de apenas 3 años de edad a su mamá, quien llena de impotencia y dolor, decidió acceder al juicio abreviado contra el padrastro de su hija, para no revictimizarla.

La madre de la niña, quien pidió omitir el nombre de ambas, explicó que tanto su abogada, perteneciente a la asociación civil Casa Amiga, Esther Chávez Cano, como el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia (FEM), le recomendaron no llegar al juicio oral y firmar que aceptaba el juicio abreviado, el cual significa la reparación del daño, para evitar que su hija sufriera revictimización al ser interrogada en el juicio.

Tres meses desde la denuncia

Narró que Omar Antonio M. L. vivió con ellas desde que la niña tenía un año de edad, por lo que ella lo considera su papá. Sin embargo, a principios de abril le narró que su papá la había tocado, por lo que lo denunció ante las autoridades y el 15 de julio fue detenido bajo una orden de aprehensión girada por un juez por el delito de abuso sexual agravado.

“Fue el 8 de abril exactamente cuando yo puse la denuncia, la semana pasada me habla una oficial diciéndome que ya se liberó la orden de aprehensión. Toda la semana pasada yo me di a la tarea de andarle jugando al detective, de andarlo cuidando, de andarlo buscando para darle la información a la oficial y que lo detuvieran rápido. El sábado se lo llevan, el domingo lo llevan a la audiencia de imputación, le dan la audiencia de vinculación a proceso (la cual tiene hoy)”, narró la madre de familia.

‘La mejor solución’

Dijo que tanto la abogada como las autoridades de la FEM que llevan su caso le dicen que “la mejor solución” para ya no exponer más a la niña es aceptar la reparación del daño, ya que el juicio oral sería revictimizante para ella, y él podría alcanzar una pena mínima de 5 años, mientras que en el proceso abreviado puede ser sentenciado hasta a 3 años, aunque su defensa busca liberarlo hoy mismo.

“La reparación del daño son 31 mil pesos, le darían a él la mínima menos un tercio, quedarían 3 años cuatro meses y lo más probable es que él salga libre mañana (hoy) en la audiencia. Pero a como ellos me lo manejaron yo ya no quiero exponer a la niña más, entonces firmé. Me dicen que es mejor sacarlo ahorita con un antecedente y con restricciones de que no se va a poder acercar. Aquí el punto es que más tardé yo en hacer que lo agarraran en que él saliera”, explicó al destacar que su interés no es recibir el pago, sino el no afectar más psicológicamente a la menor.

Aunque de acuerdo con la psicóloga, es mejor que la niña posponga su terapia “porque no está avanzando”, su mamá aseguró que tiene acciones que no corresponden a su edad.

También destacó que al preguntarle a su hija en dónde estaba ella cuando Antonio la tocaba, la niña le ha dicho que lavando trastes o en otra parte de la casa, y le hacía creer que era una acción buena.

“Mi hija no se merecía que él hiciera esto… y yo tampoco”, reclamó la madre quien ahora sólo busca el bienestar emocional de su hija.