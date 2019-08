‘Mi hijo era resistente como el oro’

Ciudad Juárez— En medio del dolor de haber perdido a su hijo en el atentado ocurrido el pasado sábado en El Paso, Texas, Josefina Manzano, madre de Iván Filiberto Manzano, asegura estar sorprendida de la clase de hombre al que le dio la vida.

Pese a que su estado de salud se complicó desde el pasado domingo cuando les confirmaron la fatal noticia, asegura que puede sacar fuerzas para decirle al mundo quién era Iván, a quien el tirador le arrebató la vida física, pero no la espiritual ni el ejemplo que sembró.

“A veces tú tienes a tus hijos, tú lo crías, los vez todos los días, hablas con ellos, pero tú los vez normales, pero cuando tus hijos atraviesan esa puerta, tú no sabes lo que tus hijos están haciendo afuera, entonces yo no sabía que mi hijo en cada ciudad, en cada paso, con cada persona estaba sembrando algo, ahorita me vengo a dar cuenta por los comentarios, por las fotos, por la muestras de afecto, de respeto, de admiración, ahorita me doy cuenta de lo que yo parí, ahorita me estoy dando cuenta del material que estaba hecho mi hijo, un material muy resistente como el oro”, mencionó.

La muerte de Iván, quien el pasado 31 de julio acababa de festejar su cumpleaños número 41, ha desatado una gran cantidad de publicaciones en redes sociales. Algunas personas lo recuerdan como un buen padre de familia, un gran jefe, trabajador y deportista, sin embargo su madre asegura que para ella era el pilar de la familia, y lo describe como “alguien en quien descansar”.

“Era un luchador, era un triunfador, no porque sea mi hijo, pero yo lo veía cómo se preocupaba por sus hijos, por su esposa, por el futuro de sus hijos, se preocupaba por mí, era el sostener la mano derecha de todos, todos podíamos descansar en él, él nos resolvía y me refiero emocionalmente, espiritualmente si quieres y algunas veces físicamente nos resolvía la vida y no nada más con su mamá, con su esposa, sino con toda la gente”, expresó.

Josefina habla del dolor que se avecina, una vez que llegue el momento del funeral.

“Yo le decía a Dios esta mañana, yo sé que ese joven (el responsable del tiroteo) no le arrebató la vida a mi hijo, él tal vez le quitó el movimiento del cuerpo, pero no la vida, la vida de mi hijo, vino Dios y la recogió, y se la llevó porque a él le pertenecía, ¿sabes por qué? Porque en el vientre yo se lo entregué. Esa vida ya tenía dueño, en el momento en que el cuerpo dejó de moverse, el dueño vino y se la llevó”, mencionó.

Pese que el tirador estadounidense le arrebató a su hijo, asegura que no pide nada para él.

“No quiero nada con él (tirador), no pido nada, pero Dios me dio a mi 41 años para para poderlo guiar, para poderlo limpiar, para poderle enseñar el respeto y enseñarle valores, para enseñarle la lealtad, la honradez y todo lo que deriva, no es fácil cuando eres una mujer sola y te quedas con un hijo, pero ahí está el resultado”, concluyó.