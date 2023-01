Ciudad Juárez.— “Mi esposa era una mujer ejemplar”, dijo Daniel Araiza Jiménez, esposo de Aída Guadalupe Hernández, quien falleció junto a su hija Karime Araiza, de 13 años de edad, en un incendio que se registró la noche del pasado lunes en la calle Cactus del Desierto 412.

El hombre narró que se encontraba en el baño cuando ocurrió el siniestro. Escuchó el grito de una de sus hijas y al salir pudo encontrar a su esposa intentando salvar a sus cuatro hijas, de 9, 10, 17 y 13 años edad, pero la pequeña Karime se quedó dentro de la vivienda.

PUBLICIDAD

“Yo pasé por la niña, pero la flama saltó, todo sucedió en cinco minutos, yo le dije a mi señora ‘espérate, vieja’, pero cuando corro, mi esposa también se metió”, explicó el entrevistado.

Añadió que en su intento de salvar a su hija Karime, que tenía síndrome de Down, y a su esposa Aída Guadalupe, ambas quedaron atrapadas entre el intenso fuego.

Describió a Aída Guadalupe como su “superheroína”, ya que siempre estuvo al pendiente de sus hijas; además, era muy querida por sus vecinos y las personas que la conocían, ya que siempre fue muy atenta y servicial.

Añadió que el próximo 8 de abril cumplirían 23 años de casados, y como familia tenían muchos planes, como remodelar su vivienda.

El hijo mayor del matrimonio, Daniel Araiza Hernández, compartió que se encontraba laborando cuando recibió una llamada de una de sus vecinas, quien le dijo que su casa se estaba incendiando, pero cuando llegó al domicilio supo del fallecimiento de su madre y de su hermana Karime.

“Cuando llegué yo quería pasar a la casa y no me dejaron pasar; de volada me agarraron los vecinos y policías, y pues ya no pudimos hacer nada… era muy buena madre”, expresó Araiza Hernández.

Roberto Briones Mota, titular de la Dirección General de Protección Civil, dio a conocer que el incendio se debió a un problema en un calentón tipo español, aparato que son los que generan mayor problemática de siniestros en la localidad, así como los calentones eléctricos que están conectados en extensiones y no directamente en el tomacorriente, como es lo correcto.