‘México debería cerrar fronteras con EU’

Tomada de Internet

Como alternativa para disminuir los contagios por Covid-19 y con ello obtener mejores resultados en el combate a la enfermedad México debería cerrar sus fronteras con Estados Unidos, dijo Alejandro Díaz Villalobos, delegado de la Organización Mundial por la Paz (OMPP) para la frontera México-Estados Unidos.

“Tenemos el caso de Mongolia, que tiene una extensa frontera con China y sin embargo no tienen casos de la enfermedad porque cerró sus fronteras, eso debe hacer México”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que las autoridades de salud en el estado deben reforzar las medidas de prevención con mayores cuidados a los grupos vulnerables como los adultos mayores y las personas que tienen una enfermedad coexistente como la diabetes o la hipertensión.

Se debe trabajar más en los grupos vulnerables, incluso entre el personal de las maquiladoras porque se corre el riesgo del contagio y ellos lo lleven a su familia, señaló.

Incluso, consideró que es importante hacer un sondeo en los distintos sectores de la comunidad para ver en qué parte de la ciudad son más los casos de la enfermedad y que esto sirva de referencia para prevenirla y combatirla.

Como médico de profesión, dijo que en el combate al Covid-19, el Gobierno estatal debe consultar a los expertos para tratar de soportar el impacto de la enfermedad, pero no se ha hecho por razones difíciles de explicar.

“Aquí en Chihuahua no hay muchos expertos en la materia, pero sí los hay, incluso en Ciudad Juárez, yo soy uno de ellos, pero no he sido invitado a colaborar en el combate a esta enfermedad, de la cual es probable que la situación se complique más en los próximos meses”, expresó.

Señaló que en octubre se podrá ver si se completa el ciclo del virus del Covid-19, que llegó para quedarse, por lo que todos tenemos la responsabilidad de no bajar la guardia para evitar que el semáforo sanitario vuelva de nuevo a rojo.

El delegado de la OMPP dijo que esta agrupación lo que hace es la promoción de la paz a través del diálogo, pero también mandando un mensaje de esperanza y paz que en Chihuahua nos han robado.

“Nos enfocamos en la sociedad, en la promoción de estos principios de paz directamente en la comunidad, hemos recorrido la mayor parte de los municipios del estado buscando apoyar a la comunidad”, expresó.