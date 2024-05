Menstruar durante la travesía, un reto que viven las mujeres en movilidad

Ciudad Juárez.- En la travesía la menstruación se invisibiliza, pero miles de niñas, adolescentes y mujeres migrantes tienen que continuar su camino a bordo de vagones del tren, cajas de tráileres e incluso caminando sin acceso a un baño o a los productos de higiene básicos.

“Ha sido complicado, porque después de que me hicieron la cesárea me viene de chorros, y las dos veces que me ha tocado mientras he venido acá he tenido que parar, pero dos días me tocaron en el tren, horrible, me duelen las piernas, las rodillas, la espala, todo es como que me descompensara”, narró ayer Neibrut, de 32 años de edad, en marco del Día Mundial de la Higiene Menstrual, que se conmemora cada 28 de mayo.

Después de tres meses de viaje con su esposo y su hija, quien el pasado 24 de mayo cumplió un año de edad en un albergue de la ciudad de Chihuahua, la madre sudamericana sumó ayer dos días en la orilla del bordo del río Bravo, sin poder cruzar aún el cerco de púas vigilado por la Guardia Nacional de Texas.

“La selva la cruce en dos días, a los diez días ya estaba en México, pero cruzar México ha sido muy difícil, en algunos lugares mi esposo ha trabajado, en otros hemos tenido que pedir, el tren nos dejó dos días antes de llegar a Jiménez, en Jiménez se desprendió una ventana del albergue y le cayó a mi hija y le hicieron siete puntadas, pero la gente nos ayudó mucho en Jiménez”, relató.

Además de la violencia, en los tres meses de viaje la mujer tuvo que vivir dos menstruaciones. La primera vez se cooperaron con la familia de una migrante embarazada para rentar un hotel y descansar unos días. La segunda vez también intentó parar, pero después tuvo que subir al tren de carga que recorre parte de México hacia la frontera.

“La segunda vez estábamos en un albergue, dos días duré ahí y dos días me tocó salir; complicado. Antes de tener a mi hija, antes de que me hicieran la cesárea, nunca -sentía malestares-, ahora sufro por todo, horrible, es como que se me pusiera la cara caliente, el vientre, las piernas”, compartió.

Neibrut ha vivido además la menstruación con un gran desgaste físico y emocional, ya que pensó que su viaje sería mucho más fácil y en los tres meses de travesía ha bajado diez kilos, ya que al salir de Venezuela pesaba 64 kilogramos y ahora pesa 53.

“Ella también me ha bajado de peso, cuando salí de mi casa pesaba 12 y ahora como 11, era para que estuviera más gruesa, pero como no me alimento bien y a ella la amamanto”, dijo mientras hidrataba a su hija bajo un árbol, en espera de cruzar la frontera para poder reunirse en Nebraska con su hermano, quien hace seis meses ingresó a Estados Unidos con una cita generada a través de la aplicación móvil CBP One, la cual ella no ha logrado desde hace dos meses que comenzó a solicitarla.

Para poder llegar a Ciudad Juárez tuvieron caminar durante siete horas por el desierto de Samalayuca, en donde su esposo y otros migrantes se desmayaron, por lo que tuvo que salir a la carretera para pedir ayuda.

“Estábamos como a un kilometro y alguito de la carretera, pero unos señores se portaron muy bien y nos dieron agua, Gatorade y nos ayudaron”, relató quien espera ingresar a Estados Unidos antes de volver a menstruar, y tener que hacerlo acampando en el río Bravo.

La migración vuelve más vulnerables a las mujeres, en la travesía la menstruación se invisibiliza, pero miles de niñas, adolescentes y mujeres luchan para poder vivir su menstruación con dignidad, buscando suministros como agua, toallas y jabón, señaló la organización Plan Internacional México.

Recordó que no por el hecho de migrar la menstruación deja de existir. Sin embargo, dada su situación es algo que se invisibiliza y olvida y muchas de ellas no pueden acceder a ningún tipo de producto de higiene menstrual.

“El hecho de menstruar mientras se migra implica riesgos adicionales. Si menstruar puede ser complicado las dificultades incrementan significativamente al estar en una situación de migración, donde durante el trayecto resulta casi imposible acceder a cualquier tipo de higiene menstrual”, informó.

“¿Te imaginas ser migrante y menstruar mientras caminas miles de kilómetros sin acceso a un baño, privacidad o productos de higiene menstrual?”, cuestionó ayer la organización internacional Médicos Sin Fronteras México, en el Día Mundial de la Higiene Menstrual, al recordar que la menstruación digna es un derecho.

Desyreé, de 32 años de edad, quien salió de Venezuela con sus dos hijos de 4 y 8 años de edad, pero tuvo que vivir una travesía de meses en México, relató también a finales de 2023 cómo fue migrar menstruando.

“Quieres salir corriendo, los muertos que dicen que se encuentran, sí se encuentran; cocodrilos también hay, el río se iba a llevar a mi niña... Y me tocó menstruar en la selva; no iba preparada, en realidad no iba preparada y fue horrible, porque tienes que estar todo el día mojada, en el trayecto del río, en el lodo y las montañas. Es muy desagradable, me acostaba a dormir mojada, en el camino llueve y llueve. Y muchas mujeres pasaban por lo mismo”, dijo.

Confesó que “fue mucha incomodidad de estar mojada todo el día, con la menstruación, como era lodo y todo y tú no podías ni bañarte en esos días; se siente desagradable, porque lo viví”.

De acuerdo con el estudio “Necesidades y Atención en Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres Migrantes en México. Un estudio desde Ciudad Juárez, Chihuahua”, llevado a cabo por Population Council México y el Colegio de la Frontera Norte (El Colef), en 2021 el 40 por ciento de las mujeres encuestadas en seis albergues de esta frontera sufrieron por no tener suficientes paños limpios para limpiarse mientras menstruaban durante su viaje y el 38 por ciento dijo que no pudo cambiarse de toallas o tampones cada vez que lo necesitó.