Menstruación, un reto más en su travesía

Las mujeres migran hacia Estados Unidos principalmente por la violencia y la pobreza que viven en sus comunidades, muchas veces engañadas por los ‘coyotes’, pero en el viaje –que puede llegar a durar meses–, la menstruación y la salud reproductiva son parte de las problemáticas a las que se enfrentan.

De acuerdo con el estudio “Necesidades y Atención en Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres Migrantes en México. Un estudio desde Ciudad Juárez, Chihuahua”, llevado a cabo durante 2021 por Population Council México y el Colegio de la Frontera Norte (El Colef), el 40 por ciento de las mujeres encuestadas en seis albergues de esta frontera sufrió por no tener suficientes paños limpios para asearse mientras menstruaban durante su viaje, y el 38 por ciento dijo que no pudo cambiarse de toallas o tampones cada vez que lo necesitó.





“Me venía la menstruación, sí tenía toallas pero no tenía cómo para bañarme, fue difícil”, narró Liliana, quien salió de Honduras debido a que desde que comenzó la pandemia, su esposo se quedó sin trabajo y el dinero no les alcanzaba para comprar leche y pañales a su hijo de dos años.

“El período ya no me venía normal como venía en Honduras, digo, yo creo en mi pensamiento que es por el trayecto de tanto viajar, caminar, de tanto cansancio. Ya no me venía igual, pero ahora que estoy aquí gracias a Dios ya me viene normal, como antes”, compartió a los investigadores Silvia, quien trabajaba como ayudante de cocina en Honduras, pero a causa de la violencia tuvo que huir de su país con su pareja y su hijo recién nacido.

El objetivo del estudio elaborado por Lucía M. Vázquez-Quesada e Isabel Vieitez-Martínez, de Population Council México, y Jesús Javier Peña Muñoz, investigador del Departamento de Estudios Sociales de El Colef, es identificar las principales necesidades y el acceso a atención de salud sexual y reproductiva (SSR) de mujeres en situación migratoria irregular durante la llegada y trayecto por México, así como durante la estancia en esta frontera.





La encuesta la realizaron a 266 mujeres migrantes en los albergues Pan de Vida, Esperanza Para Todos, San Matías, El Buen Samaritano, el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario y el gimnasio municipal “Kiki” Romero, principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras pero también de Nicaragua y Cuba, todas entre 18 y 60 años de edad, el 61 por ciento de ellas entre los 26 y 45 años.

Un 92.5 por ciento dijo ser madre, en promedio de 2.2 hijos. El 65.3 por ciento dijo tener educación básica, el 28.7 preparatoria o carreta técnica y el seis por ciento, licenciatura.

El 49.2 por ciento salió de su ciudad para huir de la violencia asociada a pandillas y crimen organizado; el 27.4 por ciento dijo que para buscar mejores oportunidades laborales; el 15.8 por ciento, por ser víctimas de violencia de género o familiar; el 3.8 por ciento, por persecución política; y el 3.8 por ciento, por la pobreza.





“Ahora, pensándolo, tenía que haber ido al ginecólogo antes de venirme para poder decir si me pasa una infección, ¿qué voy a hacer?” Isabel Salvadoreña





En su trayecto por México, el problema más común fue no tener dinero (92.4 por ciento); le siguen no tener nada que comer (65.2 por ciento), no tener nada que beber (61.4 por ciento), dejar de hacer una comida por no tener suficiente (83.7 por ciento), dormir a la intemperie (49.2 por ciento), recibir humillaciones o expresiones de rechazo (61 por ciento), recibir amenazas o intimidación (42.4 por ciento), sufrir violencia física, golpes para hacerle daño (20.1 por ciento); ser tocada de manera inapropiada (19.8 por ciento), le robaron alguna de sus pertenencias (36.7 por ciento), secuestrada (20.8 por ciento) y haber sido obligada a consumir drogas o alcohol (3.4 por ciento).

El tiempo que les tomó llegar a Ciudad Juárez desde que salieron de su lugar de origen fue de 15 o menos días para el 40.2 por ciento, mientras que para el 14.8 por ciento, el trayecto duró más de dos meses entre el viaje, estancias temporales dentro de México y detenciones migratorias en Estados Unidos.









Un problema recurrente de las mujeres migrantes es tener dolores constantes o en momentos que dificultaron sus actividades y no tener acceso a medicamentos para contrarrestar el dolor.

El 32 por ciento de las encuestadas nunca tuvo su ciclo menstrual regular; el 40 por ciento sufrió por no tener suficientes paños limpios; el 35.2 por ciento no tuvo suficientes toallas o tampones nuevos; el 38 por ciento no pudo cambiarse de toallas o tampones cada vez que lo necesitó; el 62.2 por ciento tuvo dolores que le dificultaron hacer sus actividades durante su ciclo menstrual con dolor; y solamente el 20.8 por ciento siempre tuvo acceso a medicamentos para el dolor durante su ciclo menstrual.





Los atribuyen al estrés

Isabel salió huyendo de la violencia de El Salvador con su hijo, con el objetivo de conocer a su mamá en Miami. Se preparó para viajar con medicamentos y productos de higiene menstrual como protectores diarios, jabón vaginal y toallas sanitarias.

“Comencé a sangrar, mi período se me pasó, a mí me dura más o menos siete días y comencé a sangrar, a sangrar poquito, entonces tenía que usar protectores diarios siempre y se me quitaba y después tenía flujo (…) me imagino que es por el mismo el estrés que traía”, relató a los investigadores.

Pese al sangrado, no pudo pedir ayuda: “no se puede salir cuando está un ‘coyote’. Ya no se puede salir en las casas para nada. Ellos no le permiten, la policía no lo puede ver, o sea, no se puede asomar a la ventana. Entonces, yo iba preparada con las cosas del niño y muy pocas cosas para mí. Llevaba cosas de pastillas, amoxicilina, que yo creo que eso fue lo que me ayudó. Entonces, así creo que fue, así que me la logré”, agregó la centroamericana.

Al llegar a Estados Unidos fue detenida por la Patrulla Fronteriza, cuyos agentes le tiraron toda su ropa, por lo que siempre estaban pendiente de no ensuciarse.

“Lo único que hacía era siempre tener el cuidado de andar limpia. En Inmigración me tocó de que como botan toda la ropa, todo lo botan, entonces lo que hice fue comenzar a cambiarme, como me botaron todo, pero ahí mismo a ellos les dan toallas sanitarias, entonces me ponía toallas sanitarias para no poder ensuciarme, así que sí es una situación bien difícil”, contó.

“Ahora, pensándolo, tenía que haber ido al ginecólogo antes de venirme para poder decir si me pasa una infección, ¿qué voy a hacer?, ¿qué puedo ponerme, qué puedo tomar? Entonces se me pasó por alto eso, porque jamás pensé que mi cuerpo iba a reaccionar de esa manera”, lamentó.

Durante su viaje por México, dos de cada 10 mujeres sufrieron sangrado diferente a la menstruación; al 6.6 por ciento le aparecieron verrugas en el área genital; el 33.1 por ciento tuvo dolor; el 24.5 por ciento, comezón; el 5.4 por ciento, ronchas; el 21 por ciento tuvo problemas para orinar; el 18.7 por ciento dijo haber tenido flujo vaginal con mal olor y el 2.7 por ciento dijo que le salieron llagas en la zona de la vagina mientras viajaba por el país.

Sólo el 22.1 por ciento de las mujeres que tuvieron uno o varios problemas de salud en sus genitales buscó atención; el 37.9 por ciento de ellas, en un hospital público (pero sólo el 82.1 por ciento de ellas recibió la atención gratuita); un 48.3 por ciento, dentro del albergue donde se encontraba en esa parte de su viaje, y el resto se atendió en consultorio de farmacia o con médicos privados.

“Ahora, si me pregunta, ser migrante significa definitivamente peligro, inestabilidad, inseguridad. Es súper difícil, más cuando se cargan con los hijos. Es una gran responsabilidad por la salud y la seguridad de ellos, porque usted teme por su vida”, confesó Isabel a los investigadores.













Se dificulta la higiene

Liliana tiene ovarios poliquísticos, por lo que se preparó para su viaje con medicamentos y productos para la salud menstrual, pero no pudo mantener una buena higiene porque en su trayecto no se podía bañar con frecuencia.

Ante la pregunta de ¿qué haría diferente si volviera a migrar?, la hondureña respondió: “pues traer todo lo necesario, lo que me hizo falta, pensar un poco más antes de hacer las cosas. Yo les diría que traigan todo lo necesario, pastillas, toallas sanitarias”, pero también les pidió a otras mujeres “que no lo hagan porque se sufre mucho en el camino, y más cuando se viene con hijos”.

“En general, las necesidades de SSR de las mujeres migrantes que ingresaron de manera irregular al país y se encuentran en tránsito por México residiendo temporalmente en Ciudad Juárez, son amplias. Sobre todo, se relaciona al cuidado de la salud menstrual (principalmente el manejo del dolor)”, destaca el estudio de Population Council México y El Colef.

En esta frontera, gracias al financiamiento de la Unión Europea Asistencia Humanitaria y Protección Civil, la organización Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo (HIAS, por sus siglas en inglés) México entrega kits de higiene menstrual a adolescentes y mujeres en albergues, como un recurso para apoyar sus derechos sexuales y reproductivos. (Hérika Martínez Prado / El Diario)





