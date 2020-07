Menos empleo, comercios cerrados

Ciudad Juárez— Con la venta de latas de aluminio y de fierros viejos como una pala, un pico y un serrucho eléctrico que tenía en casa, P. Gómez ha podido conseguir ingresos para su alimentación y la de sus hijos luego de que, a finales de marzo, cuando se ordenó la suspensión temporal de actividades por la pandemia de Covid 19, perdió un trabajo informal como “parquero” en un centro comercial de esta frontera.

“Yo tenía fierros, y de ahí estoy sacando, apartando, vendiendo lo que hay ahí; juntando hule, cosas que no hacía yo antes, con el hule, con el bote, el aluminio, todo eso, lo junto en los botes”, comentó el padre de familia, de 58 años, entrevistado en la oficina de Desarrollo Social del Gobierno local, a donde acudió a recoger una despensa.

“(El alimento) Lo fui sacando así, de a como salía, de 60, 70, 80 pesos. Ya iba y compraba tortillas, sopas; me iba al Centro, a las papas, que es más barato… sí está critico”, agregó Gómez, que dijo estar todavía desempleado.

Como él, miles de personas en esta frontera se cuentan entre quienes aún enfrentan los impactos económicos por la disminución de actividades causada por la pandemia de Covid-19, la cual ha provocado desde marzo de 4 mil 153 contagios oficializados y, hasta el sábado 25 de julio, 639 fallecimientos.

Al mismo tiempo, indican datos del Seguro Social y de la Junta local de Conciliación, en la ciudad se han perdido 9 mil 774 empleos formales, otras 106 mil 380 posiciones de trabajo entraron en convenio hasta junio y el comercio, señala la dirigencia del sector, sufre cientos de cierres y “una de las mayores adversidades” de las que se tenga registro.

“Tan sólo en las 31 plazas y centros comerciales de la ciudad van más 400 negocios que ya no abrirán”, informó a El Diario esta semana Rogelio González, presidente de la oficina local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

“Definitivamente, esta crisis ha sido una de las mayores adversidades que se ha vivido en el comercio. Es muy lamentable para esta Cámara el que día a día se cierren más empresas debido a la situación en la que nos encontramos”, agregó.

De acuerdo con el economista Isaac Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aun si en la ciudad continuara la recuperación de empleos registrada en junio –luego de que el semáforo de actividades cambió de rojo a naranja–, los efectos por los perdidos seguirán entre quienes tienen menos recursos, lo que podría aumentar los niveles de pobreza (moderada o extrema), estimó, con alrededor de 50 mil personas.

“Es a final de cuentas un retroceso y que, en el caso de una economía como la nuestra, pega siempre a quienes tienen los ingresos más bajos; es decir, a las personas en situación de pobreza, para quienes estas crisis son en extremo graves, porque si tenían alguna posibilidad de salir de ese nivel de bajo de ingresos, esa posibilidad se esfuma”, dijo Sánchez.

“Para la gente de ingreso medio el impacto también es negativo porque pierde parte de sus ahorros, de sus ingresos; tardará tiempo en recuperarlos”, agregó el también responsable del proyecto Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana.

Entre la salud y el empleo

Las repercusiones por la pandemia reportada el 31 de diciembre en China empezaron a preocupar en la industria de maquiladora de Ciudad Juárez desde enero siguiente, cuando se mencionaron los primeros retrasos en la llegada de materias primas del país asiático.

“Si esto no se resuelve la primera semana del próximo mes (marzo), va a empezar a haber estragos a principios de abril, con retrasos en la producción y paros temporales en algunas líneas”, dijo en febrero Julián Pedroza, del Comité de Gobierno de Southwest Maquila.

De acuerdo con el seguimiento de El Diario, a finales de febrero se registraron en la industria los primeros paros técnicos y, con ellos, los convenios con los trabajadores que, para el 8 de junio, de acuerdo con la Junta local de Conciliación, terminaron extendiéndose a 78 empresas y a 95 mil 635 trabajadores en ese sector.

La suspensión temporal de actividades fue ordenada oficialmente el 25 de marzo, cuando el Gobierno del Estado publicó el Acuerdo 049/2020, que prohibió “todos los eventos deportivos, recreativos, sociales, políticos, culturales, académicos, públicos, privados y todos sus semejantes que impliquen la conglomeración de personas, sin importar el aforo”.

Ese día también se especificó que el cierre temporal abarcaba cines, bares, salones de eventos, parques, gimnasios, iglesias, así como las “áreas comunes de centros comerciales y sus accesos a través de los comercios o del exterior”.

Un acuerdo emitido por el Gobierno federal el 31 de marzo agregó la suspensión de actividades “no esenciales” y, el 19 de abril siguiente, el Gobierno del Estado especificó que se mantendrían sólo las “directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria”, como las médicas, el abasto de alimentos, energéticos y agua potable, así como los medios de información, las funerarias y otros.

“(Pedro Chavira, presidente de Index) informó que eran unas 100 maquilas las que pararon operaciones por no ser esenciales, sin embargo, esa cifra se incrementó y ahora pudieran ser unas 140 debido a que incluso las que fabrican productos médicos cerraron porque los empleados rechazan ir a trabajar por miedo al coronavirus”, reportó El Diario entonces.

La disminución industrial en México motivó también presiones de Estados Unidos, cuyo departamento de Defensa advirtió públicamente en abril tener afectaciones a su cadena de suministros en la industria aeroespacial.

En esta frontera, mientras, en diferentes plantas también se registraron protestas de trabajadores externando preocupaciones por su salud en las líneas de producción.

“Es bastante el miedo a que nos corran, pero también a la enfermedad”, dijo en abril Juan Manuel Martínez, de 22 años, entrevistado por El Diario en el exterior de una de las maquiladoras en las que hubo manifestaciones.

Las estadísticas que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social empezaron entonces a oficializar las bajas, con 3 mil 323 trabajos formales perdidos en marzo, luego de que, entre enero y febrero, se habían logrado sumar 6 mil 800 posiciones.

Otros 5 mil 459 recortes se registraron en abril y 5 mil 205 más en mayo, sumando 13 mil 987 en esos tres meses, como indican lo reportado por El Diario.

‘No podemos más’

Los empleos formales perdidos a la fecha representan apenas un 2 por ciento de los 450 mil contabilizados por el IMSS en esta ciudad, por lo que los impactos han sido menores para la industria que los sufridos en crisis anteriores, como la de 2009.

Pero la suspensión temporal de actividades en prevención de la pandemia, apuntan los economistas entrevistados, sí ha tenido un impacto “como nunca” en el sector local de los comercios y los servicios.

“Desde el punto de vista de la industria, las crisis anteriores fueron muy graves y le pegaron también al comercio, pero en menor proporción, porque se mantuvo de alguna manera abierto y la gente tenía que ir a comprar sus cosas”, dijo Miguel Ángel Calderón, economista y exdirector local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

“Pero cuando cierran el comercio en Juárez, que representa alrededor del 25 por ciento de la actividad económica, este sector se vio obligado a cerrar, no porque no hubiera consumidores, sino por la salud pública, y hoy por hoy, seguramente es uno de los sectores más afectados”, agregó.

Los datos del IMSS reportados por este medio muestran que en junio, mes en el que el Gobierno del Estado decretó el cambio de semáforo de actividades permitidas de rojo a naranja y amplió las operaciones de las maquiladoras, la ciudad recuperó 4 mil 213 plazas de trabajo.

Casi un 90 por ciento de éstas, sin embargo, fueron recuperadas sólo en la industria, mientras que el sector comercial continuó a la baja, sumando más de mil posiciones perdidas en los últimos dos meses.

“Todo el comercio en Ciudad Juárez tuvo estragos por la pandemia, que no fue propia de la ciudad, pero existe un sector que ha sido más afectado, que son los giros que aún no han podido reaperturar, como aquellos que se encuentran dentro de los centros comerciales: cines, bares, salones de eventos, etcétera”, dijo Rogelio González.

Los datos de la Junta agregan que si bien la mayoría de los trabajadores que entraron en convenio fueron de la industria maquiladora, por número de empresas fueron más en el comercio, con 104 de ellas negociando condiciones laborales con 10 mil 754 empleados.

Un desplegado difundido en junio por la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, cuando se reiteró que continuaba la restricción para ese tipo de actividades, sintetizó la encrucijada económica para este tipo de sectores.

“Hemos otorgado a nuestro país, a nuestro estado, una ventana de tiempo invaluable: 75 días de confinamiento han logrado evitar efectivamente el colapso de nuestros históricamente deteriorados sistema de salud, a pesar de pérdidas económicas particulares”, señaló el texto.

Martín García, dirigente local de la Canirac, dijo esta semana en entrevista que el apoyo de los empresarios a las restricciones se transformó en una “impotencia tremenda” que aún persiste en el sector, donde el 95 por ciento de los establecimientos deben pagar rentas y se lucha por sostener las nóminas.

El resultado, señaló, ha sido el cierre de al menos 60 establecimientos formales de este giro, más entre 200 y 300 informales.

‘¿Cómo le vamos a hacer?’

En la oficina de Desarrollo Social municipal, María, de 39 años, relató haber compartido con su marido la tristeza porque, a partir de marzo, cuando se extendieron los paros técnicos en las maquiladoras, se fueron también agotando los recursos para alimentar a sus cuatro hijos.

“Sí, estuvo muy duro, porque había veces que no teníamos para comer; teníamos, pero poquito, y ahí íbamos. No son riquezas, pero ya ve que uno a veces hace su guisado con carne o algo; pues no, ya no. (Sólo) huevitos, papas, después empezó a subir mucho el huevo y fue muy diferente todo y sí, la crisis estuvo muy dura”, señaló la madre familia.

“¿Qué pensaba? Ay no, muchas cosas: que cómo iba a estar la crisis, de cómo íbamos a salir de esto y todo eso es lo que piensa uno, y en los hijos. Hablamos de eso, de cómo le íbamos a hacer. A veces nos daba nostalgia, que no teníamos ni para comer, y ahí mal comíamos de poquito, ahí conseguíamos”, agregó la entrevistada, que señaló llevar semanas sin encontrar trabajo por la hipertensión que padece.

Oscar Esparza, académico del doctorado en Psicología de la UACJ, explicó que el estrés por la falta de recursos económicos puede convertirse en depresión a medida que la escasez persiste y en función de los diferentes tipos de recursos con los que cada persona cuente.

Sobre los medios con los que afronta la estrechez económica, P. Gómez contó que, antes del material de desecho que empezó a vender, contó con el apoyo de sus hijas mayores y, cada día, agrega, se apoya sobre todo en la fe para mantener el ánimo.

“De repente hay depresión, pero lo bueno es de que conozco de la Palabra del Señor, y él me da fortaleza pa’ seguir adelante. Eso es lo principal”, dijo.

