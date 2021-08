Menores sí deben vacunarse: Colegio Médico

Ciudad Juárez— El Colegio Médico se pronunció a favor de que se vacune contra el Covid-19 a los menores de 12 a 17 años en un contexto en el que jueces federales de varios estados del país comenzaron a ordenar su inoculación privilegiando el derecho a la salud de estos pequeños sobre las políticas del Plan Nacional de Vacunación.

Alonso Ríos Delgado, galeno presidente del gremio, refirió que como agrupación creen que no existe ninguna contraindicación para la aplicación de biológicos como el de Pfizer para tal grupo etario, más bien –manifestó– el Gobierno federal está desestimando el peligro en los niños sólo por burocracia y economía.

Resaltó que en los Estados Unidos, la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) aprobó en mayo el uso del antígeno en los más jóvenes, sin embargo en el caso de México se han minimizado los efectos del Sars-CoV-2 en los niños, niñas y adolescentes por conveniencia en un contexto de regreso a la escuela.

“Se me hace más que todo una cuestión de tipo burocrático, porque en países además de Europa, ya lo están aplicando en los niños de 12 años en adelante. En nuestro país y otros de América Latina no se hace por cuestiones burocráticas, administrativas o hasta económicas, por eso no los ven en riesgo”, manifestó.

Consultada, la Secretaría de Salud señaló que aún no existe una disposición por el nivel central para que se faciliten inmunizaciones a dicha sección. A esto se añade que el subsecretario Hugo López-Gatell descartó darle una segunda dosis CanSino a los docentes, aunque lo recomendó la propia farmacéutica.

“Esas decisiones se toman a nivel central y serán ellos quienes en determinado momento bajen esas indicaciones en la política”, dijo Leticia Ruiz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades. Ante esto Ríos Delgado recordó que profesionales como López-Gatell se limitan sólo a trabajar con cifras.

Dijo: “¿Por qué hablan que deben volver a clases si no están vacunados? En el caso del funcionario que es especialista, él maneja números pero no pacientes. La práctica nos dice que aquí hay niños contagiados y ahí están las estadísticas, y nos dirán que sólo son el 0.5%, pero si esos fueran sus hijos no lo verían así”.

Con órdenes de juzgados federales ya se ha logrado en otras entidades que se inocule a los más jóvenes, tal fue el caso de Ingrid Nattalie, de 13 años, quien recibió el biológico norteamericano tras un amparo en Mexicali, Baja California. Al menos 15 suspensiones han sido concedidas en entidades de esta nación.

