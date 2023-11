Menores, más del 50% de víctimas de violencia sexual

Ciudad Juárez.- Un 58 por ciento de víctimas de violencia sexual en esta frontera son menores de edad, dio a conocer el Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez en la conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, ayer en el Memorial del Campo Algodonero.

El grupo de 10 a 19 años representa el 18 por ciento de la población y casi la mitad son mujeres, sector que presenta el mayor número de casos. De enero a julio de este año se registraron 360 víctimas, de las que 209 eran menores de edad, informó el Movimiento de Mujeres.

Los datos fueron obtenidos del Observatorio Ciudadano de Justicia Especializado en Perspectiva de Género de la Red de Mesa de Mujeres.

“Exigimos un sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes (NNA) eficiente y congruente en relación a la problemática tan grave de violencia que viven niños y niñas de nuestra comunidad”, manifestó Lidia Cordero, de Casa Amiga.

Durante el posicionamiento se dio a conocer que en 2023 se interpusieron 5 mil 880 denuncias por el delito de violencia familiar, un promedio de 20 al día; 408 sufrieron violación, 2 diarias en promedio, y 731 fueron víctimas de abuso sexual, casi 3 por día.

Algunas exigencias

Entre las exigencias se incluyó un presupuesto para las instituciones en materia de prevención, atención y acceso a la justicia.

“Demandamos en este momento que las instituciones fortalezcan las áreas de atención en la violencia contra las mujeres. Esto es también cualificar los servicios de atención psicológica, trabajo social y jurídica”, expresó Cordero.

Monitoreo y evaluación institucional de los servicios que prestan, no sólo en términos estadísticos, sino en la cualificación, y una mayor atención de las instituciones y dependencias estatales para Juárez, en particular de Instituto Chihuahuense de las Mujeres, fueron otras demandas.

Por su parte, Imelda Arrufo Nava, directora de Red de Mesa de Mujeres, recordó que por décadas perdieron la vida defendiendo la no violencia de cualquier tipo.

“Este día como muchos otros nos vestimos de este color, y por su puesto recordamos también a muchas otras mujeres que siglos atrás, décadas atrás, han dado también su vida, y han perdido la vida defendiendo el que no nos maten, el que no nos mutilen, el que no nos asesinen y no nos violenten de ninguna manera”, expuso.

Mencionó que el 25 de noviembre acompañaron principalmente a las madres de mujeres víctimas de feminicidio; algunas de ellas acudieron al evento.

Al lugar acudió Norma Laguna, madre Idalí Juache Laguna, quien desapareció el martes 23 de febrero de 2010, cuyos restos fueron encontrados en el Arroyo del Navajo en 2012.

El evento se realizó ayer desde las 9:00 de la mañana en las puertas del Umbral del Milenio, donde colocaron una ofrenda floral para conmemorar Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

- 58% de las víctimas de violencia sexual son menores de edad, de acuerdo con Movimiento de Mujeres

- 360 casos de este tipo registró Ciudad Juárez de enero a julio del presente año

- 209 de las denuncias involucraron a un menor como víctima

