Menores dejan a medias la primaria

Ante la falta de infraestructura educativa en el poblado de Ampliación Loma Blanca, no todos los niños y adolescentes del sector estudian y algunos logran llegar hasta el sexto grado de primaria sin saber leer y escribir, pero la presencia de una sola secundaria limita aún más sus posibilidades, por lo que terminan inmersos en problemas de drogadicción y situaciones de violencia.

“Nuestros jóvenes no tienen muchas posibilidades en secundaria y comenzamos a ver grupos de drogadicción en jóvenes de 13 y 14 años y niñas embarazadas, es una problemática muy latente”, dijo Candy Cardona, directora académica de la Asociación Mexicana Integral Generando Oportunidades Sociales (Amigos) que desde hace casi dos décadas hace frente a la situación.

Fue hace casi 20 años cuando el pastor Sergio Cardona abrió las puertas de la iglesia Misterios de Restauración Mahanaim a las afueras de Ciudad Juárez y con el tiempo creó un comedor para alimentar a los niños de la comunidad de Ampliación Loma Blanca… fue la cercanía con los menores la que le permitió conocer la situación educativa y social que enfrentaban.

“Comenzamos a darnos cuenta de la problemática educativa tan grande porque recibimos a niños que no estaban en la escuela o con rezago educativo, hicimos un estudio de casos y nos dimos cuenta de que la escolaridad de Loma Blanca era hasta 6.7, quiere decir que nuestros niños se gradúan de primaria, pero la mayoría no cursa la secundaria”, dijo Candy Cardona.

Con la intención de brindarles a las niñas, niños y adolescentes del sector una alternativa, una vida distinta, en el 2014 el pastor Sergio Cardona creó la asociación civil Amigos y el año pasado fue el soporte para la apertura del Centro Educativo Amigos, en el que buscan formarlos por medio de atención integral en las áreas de educación física, intelectual, familiar e incluso espiritual.

Sin embargo, la principal problemática que enfrentan es que no hay suficientes secundarias para atender la demanda educativa del sector: dentro del poblado de Loma Blanca únicamente está la Federal 20 que también brinda servicio a las últimas etapas de Riberas del Bravo y en el otro extremo se encuentra la Técnica 90, ubicada en el kilómetro 14 de la carretera Juárez-Porvenir, pero sus espacios dan preferencia a los residentes de áreas colindantes.

Ante la situación, la semana pasada integrantes de la asociación civil Amigos acudieron ante la Subsecretaría de Educación y Deporte para solicitar una escuela secundaria que les brinde a los adolescentes la oportunidad de continuar con sus estudios y, al mismo tiempo, una forma de vida alejada de las drogas y la delincuencia.

Tan sólo en Riberas del Bravo hay cinco primarias de las que cada ciclo escolar egresan estudiantes de sexto grado, entre las que se encuentra la escuela Jaime Nunó –ubicada en la etapa 9–, la cual también brinda servicio a las niñas y niños de Ampliación Loma Blanca porque es la única primaria que se encuentra en el poblado. Trabaja en el turno matutino con hacinamiento de estudiantes en las aulas.

“Tienen un problema fuerte en cuanto a la venta de drogas y la violencia. En la comunidad nuestros niños no tienen mucho acceso a áreas deportivas o a un lugar donde puedan utilizar bien su tiempo. El transporte es limitado y no hay parques ni lugares de esparcimiento y aunque tratemos de canalizarlos no tienen cómo llegar. Si juntamos todo, se vuelve un problema social grande”, contó la directora académica del Centro Educativo Amigos.

Fue en el 2016 cuando la asociación abrió un centro de tareas para combatir el rezago educativo de la comunidad, ya que el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicó que el nivel de escolaridad era de 6.7, es decir, los niños que lograban concluir su primaria no continuaban los estudios al nivel secundaria.

El centro de tareas puso en evidencia una situación que fue percibida desde que se abrió el comedor infantil, por lo que finalmente el Centro Educativo Amigos –avalado por la Secretaría de Educación Pública– ha logrado combatir parte de la problemática, pero su capacidad hasta el momento sólo le permitió iniciar con 63 estudiantes de primaria.

Se trata de estudiantes que presentan rezago educativo, barreras de aprendizaje e incluso algunos tienen necesidades económicas que no les permiten acceder a un servicio particular, por lo que el Centro Educativo Amigos otorga becas de estudios que cubren la totalidad de la colegiatura y, dependiendo de los recursos disponibles, otorga gratuitamente uniformes y materiales escolares.

En el último estudio realizado, la asociación detectó que el nivel de escolaridad en Ampliación Loma Blanca ascendió a 8.2, lo que significa que al egresar de primaria inician sus estudios de secundaria, pero no los concluyen; además, de una población de 3 mil 383 habitantes, el 34 por ciento corresponde a madres solteras.

“Sabemos que al salir de nuestra cobertura no tienen posibilidades de seguir secundaria y esa es nuestra preocupación, queremos fortalecerlos con herramientas educativas en primaria y secundaria porque están en una edad vulnerable donde las drogas son una tentación”, dijo Candy Cardona, quien junto a su familia y otros voluntarios lucha por rescatar a los niños del sector.