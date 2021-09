Menores amparados aún no reciben vacuna

Ciudad Juárez— Con la amenaza de proceder de forma legal e ir a Derechos Humanos, padres de cuatro menores amparados para ser vacunados contra Covid-19 volverán hoy a Bienestar por una solución, pues hasta ayer no les habían facilitado el biológico. Eso acordaron con la coordinadora regional, Elizabeth Guzmán Argueta.

Con documentos en mano, los tutores acudieron ayer acompañados del abogado Carlos Ibarra Hilton, hacia las instalaciones ubicadas en López Mateos y Óscar Flores, donde fueron recibidos alrededor de las 10:00 horas por la funcionaria, misma que los enlazó en llamada con la subdelegada Avril Gómez López.

“No tenemos un plan local que pudiéramos seguir de manera diferente a la estrategia nacional y es por eso que estamos esperando las indicaciones por parte de oficinas centrales, no sólo de Bienestar. Me comprometo a verlo el día de hoy (ayer) con nuestro enlace y darles respuesta lo antes posible”, indicó.

La servidora prometió a una solución a la brevedad, por lo que los progenitores de los beneficiados dieron un plazo mínimo de 24 horas para que acaten la orden urgente dispuesta por un juzgado federal o de lo contrario responsabilizarán a aquellos que estén obstaculizando el derecho a la salud de sus hijos.

“El amparo dice ‘inmediato’. No lo había comentado antes pero mis hijos tienen una condición cardiaca y me preocupa demasiado su salud, nosotros tuvimos Covid-19 en abril y estuvimos conectados a oxígeno. No nos podemos esperar”, enfatizó Eloísa Ayala, madre de dos de los beneficiados con el recurso legal.

Y es que cuentan con la suspensión del plano desde la semana pasada, pero hasta ahora no se les ha dado solución a pesar de que el derecho a la salud, acordado en el artículo cuarto constitucional, está encima de las políticas del Plan Nacional de Vacunación, que de momento sólo aplican el antígeno a los adultos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el Pfizer para su colocación a partir de los 12 años de edad en este país, pero el Gobierno federal no ha realizado las gestiones pertinentes para inocular a aquellos que no han alcanzado su adultez.

