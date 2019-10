Menor denuncia a padrastro por violación

Una menor de 12 años de edad denunció haber sido objeto de varias violaciones por parte de su padrastro desde que él vivía en El Paso, Texas y luego de que lo deportaron a México.

Ayer el presunto responsable, Rosalío Muñoz Jinés, fue puesto a disposición de la jueza de Control Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

En una diligencia realizada ayer en la Séptima Sala de la Ciudad Judicial una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de Género le dio a conocer al Tribunal y al propio acusado que esa institución inició una investigación en su contra porque entre los días 27 y 28 de diciembre de 2018 Muñoz violó a una menor de edad de iniciales K.A.

La fiscal precisó que el agresor aventó a la víctima en la cama, la tomó de los brazos para sujetarla y abusó de ella y precisó que los hechos sucedieron en una vivienda ubicada en la colonia Senderos de San Isidro.

Además la representante social indicó que Muñoz Jinés quebrantó la fe que existía en la relación pues él era la figura paterna de la menor desde que ella tenía seis años.

Al rendir declaración ante la representación social, el pasado 27 de febrero, la víctima dio a conocer que ella vive en El Paso, Texas desde que tenía seis años y desde esa edad su padrastro Rosalío –dijo– la empezó a tocar. Además refirió que en octubre de 2018 el sospechoso fue deportado a Ciudad Juárez y su mamá así como hermanos y ella venían a visitarlo.

“Veníamos los fines de semana a verlo aquí en Juárez, y recuerdo que entre los días 27 o 28 de diciembre de 2018, yo estaba en casa de Rosalío y sólo estábamos mis hermanos y yo, porque estábamos de vacaciones de invierno de la escuela de El Paso y mi mamá estaba trabajando allá… él estaba en el otro cuarto con mi hermana, me habló para que fuera porque la niña estaba llorando y no la podía callar y cuando subí, él me agarró de los brazos y me aventó a la cama, me tocaba el cuerpo, no me dejó levantarme y me trató de quitar la ropa, pero vio que los niños se estaban levantando, eran ya cómo las siete aproximadamente”, declaró la víctima.

La menor relató que después ella se metió a bañar y él la atacó sexualmente y le advirtió que si decía algo le iba a causar un daño a sus hermanas. Sin embargo, en febrero de este año ella le contó todo a su mamá y ésta acudió a interponer la denuncia penal.

“Yo le conté a mi mamá y venimos a denunciar, pero yo no pude hablar, ni que me revisaran la doctora porque me daba mucho miedo. Pero después sí vine a que me revisara la doctora… ya no me volvió a hacer nada porque yo dejé de venir a Juárez y a él lo deportaron y por no por eso no puede ir a El Paso”, dijo la fiscal al citar la declaración de la niña.

En el informe médico se estableció que la menor sí presenta datos ginecológicos compatibles con una violación y en el psicológico que sufre una afectación emocional grave, con altos índices de ansiedad y estrés.

Ayer el acusado decidió no rendir declaración ante la jueza y la siguiente diligencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo 27 de octubre a las 11:00 horas.





