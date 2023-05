‘Menor asesinado recibió amenazas en escuela’

Ciudad Juárez.- Kevin Francisco A. S., de 17 años de edad, quien fue asesinado el pasado jueves en las inmediaciones de su escuela, la Preparatoria Visión Azteca, aún portando el uniforme, ya era víctima de amenazas dentro de su plantel, lo cual había denunciado a la dirección sin que se le prestara atención, señaló su madre.

Marisol S., madre de Kevin, narró que uno de sus compañeros entró con un arma de fuego a la escuela y lo amenazó, al parecer por celos a causa de una joven; esta situación hizo que Kevin dejara de ir a la escuela e incluso se enfermara por el estrés que le generó.

PUBLICIDAD

Narró que aunque fueron a la escuela a intentar hablar con la directora, nunca los atendió y sólo le manifestaron lo ocurrido a un empleado de nombre Víctor. Le pidieron que le permitieran terminar el semestre en línea o le dieran los trabajos para hacerlos desde casa para no exponerse, lo cual no ocurrió.

“No porque mi hijo tuviera algo que ver, mi hijo se me puso malo, no quería comer, dejamos que pasaran las vacaciones y él dijo que no tenía por qué perder el año por algo que él no tenía nada que ver, fue cuando accedí a que fuera”, mencionó.

El agresor de Kevin fue asesinado hace aproximadamente un mes y medio, de lo cual se enteró Kevin una vez que regresó a clases; sin embargo, en la escuela seguía siendo acosado por los amigos de él, una pandilla que se distingue por usar una pañoleta o cachucha roja, refirió.

“Ahorita venimos de Fiscalía y lo que nos dicen es que a lo mejor fue una confusión porque el muchacho que lo amenazó también perdió la vida hace como un mes y medio, mi hijo y los amigos de mi hijo me dijeron que fue por una novia que había tenido el muchacho”, mencionó.

Explicó que el día de los hechos fue sacado con engaños de la escuela por parte de unos compañeros, quienes le dijeron que lo acompañarían a una barbería cerca del lugar, pero en el trayecto fue atacado a balazos, indicó.

“El muchacho que había amenazado a mi hijo andaba mal, y lo que me dicen en Fiscalía es que piensan que a lo mejor venía de parte de la familia de Kevin y yo le dije al de ahí que nosotros estábamos en toda la disposición de que si se tenía que abrir una investigación también para nosotros que se hiciera, que nosotros no teníamos nada que ver, que investigaran en qué trabaja mi esposo y dijeron que no era necesario, le investigaron el teléfono a mi hijo y que trae muchos mensajes y que sí puede ser que fue por una chavala”, comentó.

Dijo además que quienes acompañaban a Kevin al momento de la agresión recogieron los casquillos de bala y los llevaron a la escuela, donde les dijeron que los tiraran a la basura. Esta versión fue confirmada por una fuente al interior de la Fiscalía de Distrito Zona Norte (FDZN), que indicó que los casquillos fueron localizados en un bote, por lo que se contaminó la escena del crimen.

“Todo está muy raro porque iban acompañando a mi hijo, pero eran amigos de los chavalos que hicieron eso, ellos saben quiénes fueron, como que a mi hijo se lo llevaron con engaños, lo invitaron a una barbería porque él cortaba pelo, iba un grupo como de cinco chavalitos”, señaló.

Kevin cursaba el segundo semestre en la escuela ubicada en la calle Casa de Janos, de la colonia Toribio Ortega.

“Queremos que se investigue también a los maestros porque ellos saben quiénes son, si ellos no estuvieran ocultando nada nos hubieran ayudado desde un principio”, enfatizó.

De acuerdo con el reporte policiaco, el adolescente fue trasladado a recibir atención médica a la Clínica Santa María, pero llegó sin signos vitales. Este hecho ocurrió a la 1:00 de la tarde del pasado jueves.