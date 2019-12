Menor denuncia a su padrastro por abuso

Una menor de edad denunció ante el Ministerio Público (MP) que fue objeto de un abuso sexual por parte de su padrastro a quien, señaló, le tiene miedo pues al parecer él asesinó a su papá para quedarse con la madre y años después la mató.

El acusado Hugo Ricardo R.L., quien compareció de forma voluntaria en la diligencia, fue vinculado a proceso penal por el delito de abuso sexual en perjuicio de dos víctimas y enfrentará el proceso penal en libertad porque el MP no pidió la cautelar de prisión preventiva.

Hasta el día de ayer el MP no había presentado cargos por los otros posibles ilícitos.

Una tía de la víctima fue quien presentó la denuncia penal por los presuntos abusos sexuales de los que fue objeto la víctima y ante la representación social dio a conocer que el 25 de julio de 2018 acudió en compañía de sus dos sobrinas a los juzgados familiares porque está tramitando la guarda y custodia de ambas menores debido a que su hermana tenía seis meses de haber fallecido y Hugo Ricardo R.L. está peleando los mismos derechos.

Al platicar con una de las psicólogas la víctima de 16 años se mostró muy nerviosa y al cuestionarle el origen de su preocupación señaló que el 28 de octubre de 2017 en una vecindad ubicada en la calle Piña el entonces esposo de su mamá, Hugo Ricardo, le hizo tocamientos lascivos y reveló que le tiene mucho miedo porque el día que mataron a su padre biológico vio que Hugo Ricardo llegó a la casa con una manga llena de sangre, así lo indicó la agente del MP a cargo del caso en una audiencia pública.

“Después Hugo decía que mi papá se le aparecía, pero él ya está muerto y un día mi mamá me preguntó qué haría yo si supiera que Hugo mató a mi papá. Yo pienso que él le hizo algo a mi mamá porque siempre la amenazaba junto con una mujer de nombre Susana y él me mandó un mensaje cuando falleció mi mamá, me dijo: no sabes cuánto lo siento. Pero ellos supieron que mi mamá estaba desaparecida y muerta antes que nosotros. Además quiero agregar que Hugo siempre les dice a mis amigos que me quiere a mí, que me lleven con él y los amenaza”, declaró la víctima cuya identidad quedó bajo reserva.

El lunes pasado el juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar, dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Hugo Ricardo R.L., al considerar las declaraciones de las víctimas, la tía, así como los informes en materia de medicina y psicología forense son creíbles y suficientes para esta esta procesal.





