Mejora baile su salud física y emocional

A Lucía Quiñones, de 65 años, una lesión en la rodilla le impidió realizar algunas actividades cotidianas, pero luego de una invitación a las clases de baile de salón encontró la manera de remediar su dolor y recuperar el movimiento.

“Me siento muy contenta. Me dolía mi cuerpo, pero ahora que estoy aquí ya puedo caminar mejor. El doctor me trató con inyecciones. Yo llegué rengueando, la maestra me vio, pero ya ahorita le damos vuelo”, platicó Quiñones mientras se preparaba para la clase del miércoles en la sala de arte Germán Valdés “Tin Tan”.

Salsa, cumbia, merengue y danzón son los ritmos que más de una veintena de personas practica tres veces por semana en las clases que imparte la maestra y coreógrafa Iracema Díez desde hace casi seis meses.

Mencionó que son tres clases las que se imparten durante la semana; en total casi 200 personas acuden para liberar sus emociones, sanar alguna lesión o divertiste con la música latina, los días miércoles, jueves y viernes, comentó la coreógrafa.

“Este programa nos ha dado muy buenos resultados, de hecho han venido personas que fueron invitadas por otros compañeros (…) El baile tiene muchos beneficios, por ejemplo, anímicamente te ayuda mucho a fortalecer, oxigenar y a revivir todos tus órganos internos”, manifestó Díez.





Hasta cambian su forma de vestir

“Y externamente tiene un cambio radical, porque llegan veces con bastón, tejiendo chambritas y luego salen muy dispuestas a cambiar físicamente, las ves más arregladitas, cambiadas y muy juveniles, con una alegría tremenda”, agregó.

Karen Parra, encargada del museo, comentó que a estas actividades acuden personas que pertenecen a los consejos de adultos mayores de la comunidad y recientemente se invitó a empleados del Municipio mediante un programa piloto para prevenir el estrés laboral.

Destacó que de enero a octubre han recibido alrededor de 8 mil 500 usuarios a ver las 13 exhibiciones que se han presentado, así como las Charlas de Identidad Juarense, eventos relacionados con actividades culturales y las clases de baile.

Además de que Lucía Quiñones mejoró su salud física con bailes caribeños, también ha mejorado su salud emocional.

“Yo me he sentido muy bien gracias a Dios, antes con una mojada que me diera sentía mucho dolor en los huesos, caía en la cama, pero ahora ya llego mejor, hasta le platico a mi hija lo bien que nos tratan y lo alegres que salimos de aquí”, manifestó Lucía Quiñones. (Verónica Domínguez / El Diario)





[email protected]