Medio siglo de servicio religioso

Ciudad Juárez.- Conocido por tener un estilo particular para enseñar la palabra de Dios, José Solís Aguilera, a quien los juarenses identifican mejor como “El padre cholo” festeja el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal.

“Trato de hacer comprender la palabra de Dios, que llegue a todo el pueblo, por eso es que uso un lenguaje popular”, mencionó el sacerdote en entrevista.

El padre Solís asegura que fue desde muy corta edad cuando sintió el llamado sacerdotal, ya que de niño cuando iba a misa y observaba las láminas o imágenes en papel que ilustraban las historias de la vida de Jesús, le llamaban la atención, además de que quería aprender más y al mismo tiempo enseñar a los demás.

José Solís tiene 75 años de edad, nació en Villa Ahumada, Chihuahua, en 1946; ingresó al Seminario de Chihuahua en 1959 durante su época de secundaria y preparatoria, y egresó en 1964 para estudiar en el Seminario Montesuma en Nuevo México, atendido por los sacerdotes jesuitas para seminaristas mexicanos en ese poblado del estado norteamericano.

En 1971 se ordenó como sacerdote en su natal Villa Ahumada y desde entonces ha estado al frente de diferentes parroquias en esta ciudad y ha sido formador de sacerdotes en la ciudad de Chihuahua en el Seminario Regional del Norte sección Teología, detalló.

Lo más satisfactorio durante estos años es sentir la fe del pueblo en el sacerdote a pesar de sus errores… sentir que Dios nuestro Señor me ha elegido desde el vientre de mi madre para que sirviera al pueblo de Dios en la construcción del reino de Dios”

En Juárez ha sido sacerdote de parroquias como Santa María de Porres, Natividad del Señor, Mártires Mexicanos, Jesús el Salvador, Catedral y desde hace 17 años en El Señor de la Misericordia.

“No me siento un sacerdote diferente sino que he querido vivir mi vocación al servicio del pueblo, elegido por Dios para servir a un pueblo y veo yo la necesidad de un pueblo que necesita del buen camino para acercarse a Dios y he querido que el pueblo entienda la palabra de Dios y la lleve a su vida y por eso trato de hacerla comprender con un lenguaje popular, sencillo y sensible”, comentó.

El padre Solís, conocido además por ser seguido principalmente por los jóvenes, recordó que fue cuando estuvo al frente de la parroquia Natividad del Señor cuando inició un movimiento juvenil que acudía a escuchar sus enseñanzas y el ánimo que les brindaba.

“Lo más satisfactorio durante estos años es sentir la fe del pueblo en el sacerdote a pesar de sus errores, el pueblo por la fe en Dios tiene mucho respeto y admiración por el sacerdote y sentir que Dios nuestro Señor me ha elegido desde el vientre de mi madre para que sirviera al pueblo de Dios en la construcción del reino de Dios”, expresó.