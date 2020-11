Medidas de austeridad, sin resultados

Tomada de Internet / Palacio de Gobierno de Chihuahua

Ciudad Juárez— En medio de la “crisis financiera” que ha denunciado la Secretaría de Hacienda del Estado, el analista financiero Juan Eleuterio Muñoz Rivera explicó que esto se debe a que las estrategias de “austeridad”, anunciadas por Gobierno del Estado desde 2017, no han dado los resultados prometidos, además de que no ha existido habilidad administrativa para el correcto manejo del dinero, encauzando inversiones en obras y sectores no prioritarios por el momento.

“El estado de Chihuahua siempre ha mantenido un déficit presupuestario desde los tiempos de Francisco Barrio, esto es por la descentralización de algunas áreas como salud y educación, las cuales se cargaron a las entidades. Por lo general el déficit se ha mantenido entre los 4 mil y 6 mil millones de pesos y así se ha manejado, el gobierno de Javier Corral no fue la excepción al recibir un estado con presupuesto reducido”, comentó.

“Se han anunciado estrategias de austeridad, pero la verdad es que no se ha visto habilidad administrativa, por lo que no ha existido buena administración del dinero. A pesar de que se habló de reducciones, en varios casos hemos visto lo contrario, donde secretarías han realizado gastos fuera del presupuesto, tal vez sí se apretaron el cinturón en algunos rubros, pero en otros vemos claramente que no fue así”, agregó.

El analista financiero afirmó que el hecho de que Gobierno del Estado continuara contrayendo deuda a corto plazo para cumplir con sus compromisos daba muestra de la ineficiente operación de la administración.

Respecto a lo señalado por el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, sobre que el recorte presupuestario obligaría al Estado hacer ajustes en los proyectos para darle “prioridad” a aquellas obras y programas de mayor impacto en la sociedad, Muñoz Rivera argumentó que los recursos tampoco han sido redirigidos a los sectores esenciales como salud.

“El tema que continúen las obras, puede ser entendible, algunas de ellas como la BRT-2 se realizan con parte de los recursos que proporciona el Fideicomiso de Puentes Fronterizos y deben aplicarse para esos fines, sin embargo, también es importante señalar que con una petición realizada por el Estado y el mismo Fideicomiso, ese dinero se pudo usar en otras áreas para atender el tema de salud o educación, sin embargo, no fue así, ahí se van viendo cuales son las prioridades”, señaló.

La construcción de la segunda ruta troncal en Ciudad Juárez durante la pandemia por Covid-19 y ante los constantes señalamientos del personal de Salud por la carencias de insumos y hasta pagos, han sido criticados por varios grupos sociales que se oponen a la realización del proyecto.

A esta obra también se suma la construcción del “Multimodal Francisco Villarreal”, que consta de un total de 10 puentes y pasos deprimidos, con un costo de 650 millones de pesos. Además de que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos también ha destinado recursos por 308.5 millones de pesos para la rehabilitación de la BRT1, así como 37.5 millones de pesos más para la construcción de su Centro de Control y Operaciones.

Mientras que en los señalamientos más recientes a las obras se destaca la construcción de los llamados “jardines de lluvia” que se realizan en la zona del Pronaf, ya que pese a una inversión que supera los 37 millones de pesos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, dicha “infraestructura verde” luce destruida y abandonada.

“Ahorita se ve mucho la falta de administración, debido a que se juntó con el tema de la pandemia, pero desde el año pasado veníamos viendo cómo el Gobierno estatal se seguía endeudando. Me parece que los decretos que ha autorizado el Congreso Local para permitir la restructuración de la deuda han sido demasiado abiertos, generando un daño al estado”, dijo.

elara@redaccion.diario.com.mx