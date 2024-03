Médicos y rescatistas hicieron lo posible por salvar su vida

Ciudad Juárez.- “Había una doctora y algunas personas lo trataron de auxiliar, pero nosotros no vimos, se lo llevaron para enfrente y ahí le hicieron todo lo que tenían que hacer. Llegó la Cruz Roja y se lo llevaron, ya no supimos qué le pasó”, dijo la noche del viernes uno de los pasajeros que viajaba en el avión procedente de Mazatlán con destino a esta frontera, donde tuvo complicaciones de salud Roberto Briones Mota, director de Protección Civil.

El servidor público murió minutos después, pese al esfuerzo de médicos y rescatistas que lo asistieron.

“De primero parecía que se estaba convulsionando, pero no, yo creo le estaba dando un infarto al señor”, narró el viajero, quien no reconoció al capitán Briones Mota como uno de los turistas que abordó la aeronave.

El servidor público pasó varios días de vacaciones en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y regresaba, junto con su familia, a esta ciudad en el vuelo VIV9335 de la aerolínea Viva Aerobus. El aterrizaje estaba programado a las 21:35 horas según el itinerario.

Los viajeros entrevistados en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez narraron esos últimos minutos de la vida del también bombero.

Las personas que viajaban a Juárez abordaron el avión sin complicaciones.

“Lo bueno es que el avión estaba todavía en tierra y no daban instrucciones de que saliera. Había una doctora y algunas personas lo trataron de auxiliar, pero nosotros no vimos, se lo llevaron para enfrente y ahí le hicieron todo lo que tenían que hacer. Llegó la Cruz Roja y se lo llevaron, ya no supimos qué le pasó”, detalló.

El entrevistado compartió que, luego de asistir al enfermo, la tripulación llamó a los pasajeros a descender del avión de manera ordenada.

“Nos bajaron a todos, más o menos de 40 minutos a una hora, más o menos, ahí nos tuvieron un rato y luego ya nos dieron la información de que podíamos abordar, que ya estaba todo bien”, puntualizó.

El vuelo aterrizó ese mismo viernes a las 23:35 horas sin mayor contratiempo, mientras que decenas de personas estuvieron esperando la llegada de la aeronave desde las 21:35 horas donde se transportaban sus seres queridos.

Roberto Briones Mota, de 54 años, según dijo el vocero del Municipio, era licenciado en Derecho titulado por el Centro Cultural Universitario, con experiencia en protección civil en campo, según su currículo.

Atendió explosión de la maquiladora Blueberry

Fue elemento del departamento de bomberos por 22 años, terminando como capitán primero operativo.

Fue reconocido por atender la explosión de la maquiladora Blueberry y dictaminar las causas de la explosión, además como héroe de la ciudad por el rescate de personas en repetidas ocasiones y en diversos siniestros presentados en la ciudad, desde incendios, inundaciones, accidentes viales, entre otros.

Era perito en incendios y explosiones; además, tomó múltiples cursos, talleres, seminarios y diplomados en protección civil y contaba con varias certificaciones con valor a nivel nacional e internacional.