El Diario de Juárez

Con 971 contagios de Covid-19 en el estado durante la última semana, que se considera el record máximo en lo que va del 2021, la secretaría de Salud advirtió que con las tres nuevas cepas detectadas en el estado, la dispersión del mortal virus será más rápida y pudiera rebasar la capacidad de los servicios de salud.

Aunado a ello, Arturo Valenzuela, director médico del sector Salud en la Zona Norte dijo:

“Es un personal (de Salud) que obviamente está agotado, otros, más de 100 del equipo de Salud perdieron la vida, los recursos no son los mismos y por eso es muy importante no permitir que el virus se transmita, no queremos que las personas se vean en la necesidad de acudir al hospital y que esté saturado”.

Este jueves se oficializó la presencia en la entidad de las cepas de coronavirus: británica (B.1.1.7), brasileña (P.1) y la californiana (B.1429 o B.1427).

Arturo Valenzuela fue tajante al advertir que sólo con el resguardo de la ciudadanía se romperá la cadena de transmisión y que ya “es probable” que estemos enfrentando en Chihuahua la tercera oleada de Covid-19.