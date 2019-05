Médicos del Ichisal temen demandas

Ante la falta de material quirúrgico y de equipo para laborar, médicos que trabajan en los hospitales del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) en Ciudad Juárez dijeron temer que esto los haga enfrentar posibles demandas por parte de los pacientes.

Según Rubén Meza, secretario general del Sindicado de Médicos y Enfermeras del Ichisal, este temor ha ocasionado incluso la renuncia de algunos especialistas, por lo que insisten en que las autoridades deben atender sus necesidades de manera urgente.

"Por ejemplo, hacen una selección del material quirúrgico, y el más deteriorado y el que todavía no está tanto como para darlo de baja lo meten a los equipos de parto cuando éstos deberían de ser nuevos. Las tijeras que usamos para cortar en el parto no cortan, son tijeras que se usan para cortar hilos y no tejidos. El material quirúrgico en general no es el más adecuado, las batas que usamos, las sábanas y la ropa de quirófano es prácticamente de papel, de un material muy delgadito que no te protege nada; las mangas son muy cortitas, operamos y se los hacen para atrás, nos contaminamos con sangre de las pacientes", señaló Meza.

Como ejemplo de la reducción de personal mencionó la renuncia de seis ginecólogos del Hospital de la Mujer, los cuales no han sido sustituidos.

El médico refirió que la renuncia de los especialistas se debe precisamente a la falta de seguridad para hacer su trabajo por las condiciones en las que labora el hospital.

“A nosotros nos preocupa mucho que estamos trabajando con las uñas y que ante una eventualidad, una complicación que pueda originarse, una denuncia, una demanda por el paciente. El paciente se queja con nosotros, se acepta la relación médico-paciente y eso cada vez nos hace quedar más mal a nosotros", mencionó. (Mayra Selene González)