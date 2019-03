Médicos del HG denuncian falta de medicamentos

Ciudad Juárez.- En crisis, es como directivos médicos del Hospital General (HG) definieron la situación actual del nosocomio estatal de Juárez.

En rueda de prensa, la sociedad de médicos del HG, conformada por los titilares de las áreas de Urgencias, Cirugía, Pediatría, Ortopedia, Radiología, entre otras, precisaron no contar con los medicamentos necesarios para atender a la población, así como sentirse abandonados por las autoridades estatales.

"Queremos decir que estamos en una situación crítica. En una situación donde no tenemos con qué trabajar. No tenemos insumos, no hay suficientes medicamentos. No tenemos el material necesario para dar una atención de calidad", dijo la doctora Liliana Aguilar, presidenta de la sociedad médica.

Los médicos dijeron que dicha situación comenzó a permear desde hace dos años pero se sintió con más fuerza desde hace seis meses por lo que ya no pudieron esperar más.

A su vez, mostraron a El Diario el último registro de almacén central del nosocomio, mismo que indica se encuentra con un abasto de 47 por ciento en medicamentos y un 50 por ciento de material.