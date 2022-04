Médicos, a la expectativa de nuevo sistema de salud

Ciudad Juárez.— En Ciudad Juárez, el Colegio Médico externó su preocupación luego de que ayer (con visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador) el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el coronavirus en México está transitando de una etapa de pandemia a una de endemia, lo cual –indicaron los funcionarios– permitirá al país avanzar en la creación de un nuevo sistema de salud.

Lorenzo Soberanes Maya, secretario del gremio de médicos en este municipio, refirió que el denominado IMSS-Bienestar, cuya adición en Chihuahua está en análisis, traerá consigo, al incluir a gente sin seguridad, mayor desorganización y deterioro en los niveles de atención para contribuyentes y demás beneficiarios. Externó que tal modelo augura fracaso, ya que carece de experiencia para administrar al sistema estatal.

Además, López-Gatell, manifestó que a partir de mayo dejará de emitirse el semáforo epidemiológico; ante ello se buscó la opinión del secretario estatal, Felipe Sandoval Magallanes, pero no contestó llamadas.

“El problema será que el Gobierno quitaría el dinero que producen los trabajadores y los empresarios a través de las cuotas obrero-patronales para ponerlas al servicio de todo el país y no puede ser posible (añadir en ello a los que trabajan en la informalidad y no suman recursos). Habrá una disminución en la calidad del servicio y un incremento en los tiempos de espera de los trabajadores”, dijo Soberanes Maya.

Mientras, el Consejo de Salud espera ser convocado, aunque todavía no existe una fecha determinada, para analizar qué tan viable es en la entidad dar un anuncio de “fin de la emergencia por SARS-CoV-2”, toda vez que aquí sigue esperándose si habrá o no un repunte por las subvariantes BA.2 y XE de Ómicron, mismas que no han sido confirmadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDre).

Aunque para la detección de la BA.1 de Ómicron, Salud envió de la entidad, con 3.7 millones de habitantes, sólo 40 muestras hacia el InDre para hallar a la subvariante BA.2, que es hasta 50% más contagiosa, ha referido 814 a través del Laboratorio estatal; 189 locales. Aun así, en la consulta 080142922000151 por Transparencia, Epidemiología indicó que no la ha detectado, pero sí es probable que ya haya llegado.

En tanto se espera conocer si existirá un próximo impacto, el coronavirus está en color verde (riesgo bajo) y mantiene un índice de reducción sostenido, de acuerdo con las autoridades. Fue el titular del Ejecutivo el que destacó que tales condiciones –que se dan tras al menos cuatro oleadas de la afección pandémica– permitirán esfuerzos para unificar al sistema de salud, incluyendo aquellos que no tienen seguridad social.

“Vamos a seguir atendiendo lo relacionado con la pandemia, pero la atención principal en materia de salud la vamos a enfocar en la creación del nuevo sistema de salud para las personas que no tienen seguridad social (...) Que se garantice la gratuidad. No sólo de los medicamentos básicos, sino todos los estudios y todo lo que tiene que ver con la salud, así como abasto suficiente de medicinas”, externó el presidente.

Sin embargo, para profesionales como Soberanes Maya, tal discurso es el mismo que se usó al crearse el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que reemplazó desde 2019 al Seguro Popular, pero con problemas –incluso constatados en ediciones anteriores de este medio– de abasto y garantía de salud para la gente que sería apoyada. De sumarse Chihuahua, el Insabi daría paso al modelo IMSS-Bienestar.

Hasta el momento la gobernadora Maru Campos no ha dado a conocer si existirá una adhesión. Lo que sí enfatizó es que la Federación señaló que, incluso si no se une la entidad a tal esquema, continuarán las participaciones centrales.