Mediante curso, aprenden a cuidar alimentación de bebés

Ciudad Juárez.- El rechazo a la comida alertó a Andrea Martínez, quien tiene un bebé de 7 meses para buscar a un profesional de la salud que le ayudará a resolver la falta de apetito que presentó su hijo.

Ella acudió ayer al curso “Alimentación complementaria”, para mamás y papás de bebés de 4 a 7 meses, impartido por la nutrióloga materno infantil Brenda Gitzel Morales, en el cual aprendió cómo debe iniciar de manera adecuada el proceso alimenticio.

“Rechaza mucho la papilla sobre todo, como va a guardería, pensé que ahí lo forzaban, porque cuando ya está conmigo no quiere ni abrir la boca con las cucharas, ya es rechazo, llora, y prefiere la leche materna, entonces, era la preocupación de que no estaba comiendo nada en todo el día”, explicó Andrea Martínez.

Mencionó que se apoyaron en libros e Internet para conocer cómo se debe alimentar en los primeros meses de vida, sin embargo, en el taller aprendieron la forma correcta de hacerlo.

La alimentación complementaria se basa en incluir sólidos y la leche materna, o con fórmula, a partir de los seis meses, una etapa en la cual se necesitan nuevos nutrientes para el desarrollo,

La nutrióloga explicó que es importante que el bebé empiece con alimentos tipo papilla, luego pasar con una textura de machacado, para que pueda percibir las sensaciones en su boca, y conforme se vaya dejando más textura aprenderá el proceso de masticación.

“El hecho de empezar de una forma inadecuada la alimentación como forzando al bebé, no permitiéndole explorar, estarle dándole únicamente en la boca y que no pueda interactuar, les ocasiona que se vayan generando problemas que se desarrollan cada vez más, y afectan el proceso de alimentación (…) o porque también no dan una variedad de alimentos”, expuso la nutrióloga.

Explicó que para los niños que son amantados es importarte darles alimentos ricos en hierro y zinc porque a partir de los seis meses empiezan a tener deficiencia de nutrientes que ya no le proporciona la leche, por lo que es importante que consuma frutas, verduras, cereales y proteínas, pero deberá comenzar poco a poco con un solo producto por tres días, luego uno diferente de otro grupo, hasta completar el platillo completo.

En el curso, los asistentes aprendieron sobre la cantidad de alimento y agua que deben ingerir sus hijos, los utensilios adecuados que deben de usar, la manera correcta de sentar al bebé, y recomendaciones sobre los tipos de sillas que deben de utilizar.

El taller se realizó en NaSer Acompañamiento Perinatal y Clínica de Lactancia Materna, a las 10:00 de la mañana.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx