'Me vienen siguiendo, ya valí' dijo Luis a su madre; piden ayuda para localizarlo

“Ya valí”, fue el último mensaje que Luis León, de 19 años, le envió por Messenger a su mamá.

“Me viene siguiendo una camioneta negra atrás de Electrolux”… “Ya se me cerraron”, alertó el hombre. Desde ese momento y hasta ahorita, no ha respondido su teléfono, se dio a conocer a través de redes sociales.

Su madre Jamileth Delgado compartió las capturas de pantalla de la conversación que tuvo con su hijo, ocurrida a las 7:11 de la tarde de ayer jueves, a la vez que solicitó por medio de Facebook que la ayudaran a localizarlo.

“Si alguien lo ha visto, por favor de mandar inbox, es mi hijo y no lo encuentro. Estoy preocupada ya que me alcanzó a escribir, pero ya no supe nada”, relató Delgado en su muro.

En la imagen que la mujer subió a dicha red social se aprecia un hombre de tez morena clara, cabello negro, ceja poblada y con varios tatuajes en los brazos, así como una cadena plateada de la Santa Muerte.