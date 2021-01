Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Menores del surponiente departieron alegremente

Ciudad Juárez— Cuando le entregaron su regalo, Laura no pudo ocultar con una sonrisa el gusto que le dio recibirlo, y más aún porque sus padres no pudieron comprarle algo para el Día de Reyes.

Como ella, 200 niños que viven en colonias del surponiente de la ciudad recibieron ayer un obsequio, además de que compartieron la tradicional rosca y el chocolate caliente que les ofrecieron los miembros del comedor móvil Luz y Esperanza.

“Todavía no lo voy a abrir, pero me siento muy feliz de que me hayan regalado algo, a mis papás les dará gusto ver que también me tocó algo, como el año pasado”, expresó la niña de 12 años de edad, al comentar sobre el obsequio que le dieron.

El evento se celebró en un terreno cerca de las ladrilleras, sector de la construcción donde trabaja el padre de Laura.

Como ella, otros menores que viven en la colonia Kilometro 20 y sus cercanías, tuvieron el convivio en el que además recibieron dulces.

“Es una gran satisfacción, un gusto ver las caras de estos niños cuando les entregamos el regalo, por sencillo o pequeño que sea, se ponen muy felices y verlos así nos deja ver que hicimos un trabajo por algo bueno, ya que son de familias de escasos recursos económicos y muchas de ellas apenas tienen para sobrevivir”, comentó Lizeth Ríos, integrante del grupo altruista.

Luz Graciela Tovar, una de las encargadas del comedor, comentó que estos niños y adolescentes acuden a desayunar cada fin de semana, y además de proporcionarles el almuerzo, les ayudan con ropa y calzado.

El comedor móvil es parte de los servicios a la comunidad que dan los integrantes de la iglesia cristiana Monte de Santidad, además del alimento a los adultos les entregan despensas, siguiendo las normas de sanidad para prevenir contagios del Covid-19, indicó.

Tovar dijo que para las fiestas navideñas pidieron a los niños que escribieran una carta en la que solicitaran el apoyo de la comunidad, además de que también dijeran qué les gustaría que les regalaran.

Posteriormente las misivas fueron entregadas a la gente que frecuentemente los apoya, y tras colectar los regalos, los entregaron ayer Día de Reyes a los menores.

