Me retiro este año: Rogelio González

Tomada de internet

Ciudad Juárez— El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rogelio González Alcocer, manifestó su interés por una vicepresidencia de la Concanaco, motivo por el cual no se reelegirá como presidente del organismo en Juárez.

Dijo que en la Canaco Juárez se alistan para elegir el Consejo Directivo en marzo de este 2021 y aunque tiene la posibilidad de reelegirse otro período, desea atender la invitación que se le hizo por parte del organismo a nivel nacional.

En una junta que el Consejo Directivo de la Canco tuvo ayer, González Alcocer anunció su retiro, ya que también desea dedicar más tiempo a sus negocios y familia.

“Me retiro este año, no me voy a reelegir, debo decirlo, me lo han pedido varios amigos y en la misma cámara, pero tengo invitaciones para ser consejero nacional de la Concanaco, que con mucho gusto la voy a aceptar, y también próximamente habrá elecciones a nivel nacional; una de las planillas encabezadas por Héctor Tejada, tesorero de la Concanaco, me está invitando para que participe y me una con ellos”, dijo.

Mencionó que esa sería la primera ocasión después de 30 años que en la representación en el organismo a nivel nacional habría un juarense.

La convocatoria para las elecciones de la mesa directiva de Canaco en Juárez se lanzará los próximos días para llevar a cabo la contienda en marzo y dejar el cargo el día 31 de ese mismo mes.

Dijo que hasta el momento existen varios interesados en ocupar la presidencia de Canaco Juárez, aunque le gustaría que fuera un solo candidato a fin de que haya más unidad.

“Parece que ya hay dos o tres interesados en llevar la rienda de la Cámara, pero yo quisiera que se unieran”, expresó.

Se trata de la tercera ocasión en la que González Alcocer ocupó la presidencia de la Canaco en Juárez, y aunque insistió que hay la posibilidad de que se reelija, busca la representación nacional.

En ese mismo sentido, calificó su trabajo al frente del organismo en Juárez como “muy bueno”, a pesar de las dificultades que trajo la pandemia.

“El 2019 fue un año muy bueno y el 2020 también, a pesar de las adversidades por el Covid-19. Aun sin ingresos por la cancelación de eventos, tenemos finanzas sanas”, expresó.

De acuerdo con González Alcocer, la Canaco tiene afiliados a más de 3 mil negocios de diversos giros.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx