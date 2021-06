‘Me dicen que mi hijo está en un baldío’

Cortesía / Darío Alexis Nava Nava

Ciudad Juárez— Darío Alexis Nava Nava tenía 17 años cuando salió de su casa para irse a cortar el cabello, pero nunca regresó y aunque le dijeron a su mamá que había sido asesinado e inhumado de manera clandestina, a 17 meses de su desaparición todavía no es buscado por las autoridades.

“Él trabajaba en una tienda Circle K (de autoconveniencia), el 9 de enero de 2020 salió a cortarse el cabello”, recordó su mamá, Magali Nava Nava, quien habita en la colonia División del Norte. Dijo que a los pocos meses le dejaron en su casa una carta anónima en la que le decían que su hijo había sido enterrado en un terreno baldío de la ciudad, “pero las autoridades no investigan nada”, y aunque después fue una persona a decirle también en dónde estaban los restos de su hijo, todavía no es rastreado.

“Me dicen que mi hijo está en un terreno baldío, pero Fiscalía no hace nada”, lamentó la madre, quien acudió ayer a El Diario de Juárez con la pesquisa de su hijo para pedir el apoyo de la comunidad para que le den información a las autoridades a los números 911 o 089, a cambio de una recompensa de 200 mil pesos que acaba de activar la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB). Nava Nava dijo que en noviembre pasado se acercó a pedir el apoyo del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y que en enero aceptaron llevar su caso, por lo que forma parte del Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, y a través de ellos está solicitando nuevamente que las autoridades rastreen el lugar.

“Ellos me han ayudado mucho, la abogada, porque la Fiscalía no hacía nada, nada, nada. Si no fuera por las abogadas Carla y Marisela (del CDHPN), la carpeta hubiera estado igual. Hay muchas omisiones en la carpeta de investigación, porque sí hay un testigo que vio que se fue con un muchacho y las autoridades no quisieron hacer un retrato hablado, apenas hasta hace un mes hicieron el comportamiento telefónico y tardé un año para que me hieran la entrevista posmórtem”, dijo.

, en donde me preguntan sus señas particulares, sus dientes, su cabello, sus cicatrices, y apenas la hicieron hace cuatro meses”, aseguró la madre.

Dijo que ayer tendrían una reunión con la Fiscalía General del Estado, quienes primero le dijeron que el rastreo no se podía hacer en el predio que le indicaron porque era un lugar lleno de escombro, pero después de hablar con un coordinador accedieron a hacerlo, aunque todavía no le daban fecha.

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de 2008 a la fecha permanecen 753 personas desaparecidas y no localizadas en Juárez, 631 hombres y 122 mujeres.

De acuerdo con la descripción de la pesquisa, Darío Alexis mide 1.50 metros de estatura, es de tez trigueña clara, complexión fuerte, tiene la cara ovalada, los ojos pequeños y alargados de color café, la nariz grande y chata y los labios grandes.

Cuando salió de su casa vestía shorts negros, tenis negros, una sudadera gris y una piernera de color caqui.