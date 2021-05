'Me decía que la señora me iba a dar cuello'; narra migrante cómo lo secuestraron en Juárez

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

“Me decía que ‘la señora’ me iba a dar cuello”, recuerda “Alejandro”, un migrante mexicano originario de Guerrero, quien la semana pasada llegó a Ciudad Juárez en busca de asilo político en Estados Unidos, pero fue interceptado en la central camionera y secuestrado durante tres días.

Todavía temeroso, debido a las amenazas que sufrió por quienes le dijeron trabajar con un grupo delictivo, el mexicano busca alertar a otros migrantes sobre los delitos de los que pueden ser víctimas en esta frontera, en donde de acuerdo con el fiscal de Distrito Zona Norte, Jorge Nava López, existen ya otros casos en los que se ha logrado la detención de los secuestradores de migrantes.

“Yo llegué a la central camionera y pedí un Uber, y cuando estaba ahí con el teléfono llegaron y me dijeron que si yo era el del Uber y les dije que sí y me subí. Yo les platiqué que iba a arreglar papeles para ver si podía pasar a Estados Unidos y ellos hablaron de eso pero yo solo los escuchaba y más delante se subieron dos hombres más y me di cuenta que no era el Uber”, narró quien pidió omitir su nombre real.

Dijo que lo llevaron a una vecindad o cuartos de renta, en donde lo obligaron a hablarle a su hermano a Estados Unidos para pedirle 100 mil pesos a cambio de su libertad.

“Eran varios, pero les vi la cara a dos y escuché que su patrona era una tal ‘señora’. Así me decía, que le dijera a mis familiares (que pagaran el rescate) porque si no la señora me mandaba a dar cuello”, relató el hombre de 29 años de edad, a quien tuvieron privado de la libertad del 8 al 11 de mayo.

Dijo que los hombres lo amenazaron y le aseguraron que pertenecían a un grupo delictivo y que tenían compradas tanto a las autoridades de esta frontera como de Estados Unidos, para que no los denunciara, por lo que decidió regresar a su lugar e origen y desde allá contactar a las autoridades.

“Escuché que tenían en otro lado (a otra personas secuestrada), porque se movían para cobrar el dinero”, relató quien también escuchó que al menos uno de los secuestradores es ciudadano o residente estadounidense.

“Quisiera que se haga viral esto, para que no le pase esto a la gente que con el poco dinero trata de hacer la lucha del sueño americano”, pidió el migrante.