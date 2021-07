‘Me comprometo a no mentir, ni traicionar’

Ciudad Juárez— Como parte de su gira por la Ciudad de México, Cruz Pérez Cuéllar se reunió con alcaldes electos de Morena en el país, con quienes firmó una carta compromiso para regirse bajo los principios éticos, democráticos y de igualdad con los que se conducirá el Gobierno los próximos tres años.

“Me comprometo a no mentir, no robar y no traicionar”, dice el primer principio signado ayer por Pérez Cuéllar; también se comprometió a promover una auténtica democracia, donde el pueblo mande.

De la misma forma, se compromete a “gobernar para todas y todos”, y a fomentar que se reduzcan las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen, además de luchar por la igualdad real entre hombres y mujeres, y por los derechos de género, según dice el escrito.

Asimismo, erradicar la corrupción y los privilegios en el ámbito de su cargo, a promover una nueva forma de hacer política, combatir el clientelismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el corporativismo y todas aquellas prácticas que obstaculicen la democracia.

“No promoveré ni aplicaré la represión como forma de gobierno”, añade.

En su visita a la capital del país, el también senador morenista ha buscado, según informó, gestiones de cara a su toma de protesta como presidente municipal de Juárez.

El pasado 29 de junio se reunió con Eugene Zapata Garesché, director global de América Latina de la Red de Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller, con quienes presumió un “diálogo productivo con una visión de transformar a Juárez en una ciudad resiliente”.

El mismo día también estuvo con Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, a quien agradeció el recibimiento y la disposición de trabajar juntos para recuperar el tejido social de la frontera.

jolmos@redaccion.diario.com.mx