Mayoría de incendios son por cortocircuitos

Ciudad Juárez.— Diez incendios fueron atendidos por el Departamento de Bomberos en diferentes puntos de la ciudad en las últimas 24 horas, así lo dio a conocer la Dirección de Protección Civil municipal, que señaló que cuatro de estos siniestros ocurrieron en viviendas.

Además la dependencia informó que el resto de los siniestros ocurrieron en dos vehículos, otro en un negocio de carpintería, una finca abandonada, y dos más en un basurero.

Ante el incremento en los incendios, Roberto Briones Mota, titular de dependencia, exhortó a la ciudadanía a que tenga precaución con los calentones y aparatos eléctricos para evitar tragedias.

Dio a conocer que la mayoría de los incendios en la ciudad son provocados por un cortocircuito, es por eso que recomendó que todas las casas deben tener una caja de fusibles o ‘breakers’ con el fin de evitar un siniestro, así como evitar colgarse de los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Recomendó a la ciudadanía evitar saturar las conexiones o extensiones, ya que también puede haber riesgo de fuego. Agregó que al utilizar calentones eléctricos, éstos deben ir conectados directamente al tomacorriente de la pared para evitar algún desperfecto.

“Si utilizamos calentones de leña no utilizarlos dentro de nuestro domicilio porque las chispas incandescentes saltan y pueden provocar un incendio; tampoco echarles ropa o zapatos, porque esos calentones no están diseñados para ese material, y no saturarlos de tanta leña sino ponerle lo necesario hasta que la compuerta se pueda cerrar”, mencionó Briones.

El titular de Protección Civil recomendó a la población que para evitar intoxicación por monóxido de carbono es importante la revisión constante de los aparatos de calefacción, ya que esas acciones pueden salvar vidas.

“Están muy de uso común los boilers de paso, y los meten dentro del domicilio o en el baño, eso es lo más peligroso que podemos hacer, ya que con el vapor del agua caliente y el funcionamiento de éste no tenemos el oxígeno que necesitamos para vivir y nos provoca estas fatalidades por monóxido de carbono”, mencionó.

Briones detalló que es importante que un técnico especializado revise los calentones, ya que es la forma más segura y eficaz.

Recomendaciones

• Tener una caja de fusibles o breakers en la casa

• Evitar colgarse de los postes de la CFE

• Evitar saturar las conexiones o extensiones

• Al utilizar calentones eléctricos, éstos deben ir conectados directamente al tomacorriente de la pared para evitar algún desperfecto