Matrimonios, sólo de carácter urgente

Ciudad Juárez— A pesar del cambio de semáforo a color naranja, los trámites ante el Registro Civil permanecen restringidos a únicamente registros de nacimiento y actas de defunción, sin embargo, se informó que en el caso de matrimonios, éstos deberán realizarse sólo bajo carácter “urgente”.

La dependencia dio a conocer que aunque los matrimonios se encuentran cancelados, únicamente se atiende a aquellos casos considerados como “urgentes”, los cuales están relacionados con cuestiones médicas u otros asuntos que primero deberán ser evaluados por el Registro Civil antes de autorizarlos.

En el caso de cuestiones médicas, la pareja interesada deberá incluso presentar documentación y comprobantes que avalen los motivos para el matrimonio, según se informó.

Tan sólo en el mes de noviembre, durante el semáforo epidemiológico en color rojo, seis parejas contrajeron matrimonio en Ciudad Juárez, según datos proporcionados por el área de Comunicación Social de la dependencia.

Asimismo, se dio a conocer que los interesados en contraer matrimonio pueden acudir a la oficialía El Mezquital, ubicada en la colonia del mismo nombre, para solicitar información respecto a los requisitos y conocer si su caso puede ser considerado como de “carácter urgente”, o bien también puede pedir asesoría a través de la página oficial de Facebook del Registro Civil.

Se exhortó a la población en general a no exponerse a contagios Covid-19, y no acudir al Registro Civil de no ser un trámite meramente importante y necesario.

Por el momento, la dependencia se encuentra dando prioridad a la expedición de actas de defunción y registros de nacimiento; éste último trámite sólo se puede realizar en la oficialía de El Mezquital hasta nuevo aviso.

Correcciones por correo

Para las correcciones administrativas la persona interesada puede enviar un correo electrónico a la dirección actasforaneas@chihuahua.gob.mx para hacer la petición correspondiente, para lo que será necesario ingresar a http://edo.chihuahua.gob.mx/registrocivil para descargar y llenar la solicitud adecuada.

En cuestiones relacionadas con la CURP, la persona deberá enviar un correo a curpchihuahua@gmail.com indicando la petición.

Finalmente, a los usuarios que deseen reimprimir su acta de nacimiento o algún otro documento, se recomendó hacerlo a través de los cajeros automáticos que se encuentran ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

