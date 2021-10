Materializan recuerdo de bebés que fallecieron

Ciudad Juárez.- Por medio de diversos trazos sobre un lienzo en blanco, mujeres que perdieron a sus hijos durante el período gestacional, al momento de dar a luz o incluso unos días después de haber alumbrado, crearon un recuerdo con el objetivo de materializar su duelo y, sobre todo, concientizar a la comunidad sobre el dolor que la muerte causó.

La actividad se realizó en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, que el pasado viernes 15 de octubre se instauró en este municipio como una conmemoración oficial, luego de que el Ayuntamiento aprobó su inclusión entre las actividades de la ciudad, lo que la convirtió en la primera a nivel nacional.

La jornada arrancó a las 3 de la tarde con una caravana de vehículos que salió del kilómetro 20 y se dirigió al complejo deportivo Salvárcar, donde mujeres que perdieron a sus hijos –algunas de ellas acompañadas por sus parejas sentimentales– formaron parte de una terapia grupal en la que se empleó la pintura para crear un recuerdo en memoria de la experiencia que vivieron.

“Los duelos gestacionales o perinatales no son públicamente reconocidos ni socialmente expresados porque no ha habido nacimiento o sepulcro, no hay nombre, no hay fotos, y en algunos casos no hay recuerdos de ningún tipo. En pocas palabras, no está avalada la existencia de ese ser y la existencia del duelo”, dijo Paola Benítez, fundadora de la asociación civil Grupo de Apoyo “Mi angelito estrella”.

Después, al terminar su obra, participaron en una despedida colectiva que se denomina “Ola de luz”, en la cual encendieron una vela en homenaje de cada uno de los bebés que murieron antes de nacer o momentos después; con este acto concluyeron las actividades realizadas ayer.