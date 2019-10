Matan a balazos a 24 menores este año

Ciudad Juárez— Tenía 16 años de edad, no iba a la escuela y la noche del pasado martes su cuerpo quedó sin vida en una de las calles del poniente de la ciudad, localizada en las ‘faldas’ del cerro de la ‘Biblia’.

Otro de sus compañeros logró escapar del tiroteo, pero José Luis, de 16 años, cayó muerto víctima de los disparos de arma de fuego.

Como él, de acuerdo con datos del Fiscalía General del Estado (FGE), Zona Norte, otros 24 menores han sido asesinados por arma de fuego en lo que va del año; 14 de las víctimas, del sexo femenino.

De estos casos, cinco se registraron en enero, otro en febrero, cuatro en mayo, cuatro en junio, cinco en julio, cinco en agosto, dos en septiembre y uno más en octubre.

Entre ellos se encuentran los niños víctimas circunstanciales de enfrentamientos entre grupos del crimen organziado, como Violeta Castorena Mascorro, de 6 años de edad, Kimberly Sandoval Reyes, de 3 y las hermanas Lindsay, Sherlyn y Arleth Sánchez Gordillo, de 14, 13 y 4 años, respectivamente.





‘Es muy triste’





“Era de la edad de mis hijos, ¿qué puede decir uno? Cuida a tus hijos, porque está canijo en estos tiempos, muchos chavos de la misma edad andan aquí y no les ha pasado nada, tal vez andaba en algo que no debería de andar, es muy triste”, mencionó uno de los vecinos del lugar.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) indicó que el menor fue identificado como José Luis Chaparro Zapata, quien recibió múltiples impactos de bala con dos tipos de arma. El hecho ocurrió el pasado martes alrededor de las 20:30 horas, en el cruce de las calles Isla Singapur e Isla Guadalupe de la colonia 16 de Septiembre.

En el lugar, ayer todavía se apreciaban algunos orificios de arma de fuego en una vivienda.

Vecinos del sector observaban los cordones amarillos utilizados la noche anterior para aislar la escena de crimen.

“Yo no lo conocía, pero era un chavalito que pasaba por aquí, vivía allá arriba, uno los ve, pero no los conoce, no creo que estuviera en la escuela, es la etapa de la secundaria en la que ya no quieren ir”, agregó otra vecina del lugar.

“Sólo lo conocía de vista, pero no se veía que iba a la escuela, se juntaba con amistades que no le beneficiaban”, comentó otro joven del sector.