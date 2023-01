Mascarillas son necesarias: Colegio Médico

Ciudad Juárez.— El Colegio Médico de Ciudad Juárez exhortó a las autoridades a que comprendan el control del Covid-19 y a invertir en reforzar las campañas de concientización para el empleo autogestionado de los cubrebocas. Alonso Ríos Delgado y Lorenzo Soberanes Maya, presidente y secretario del gremio de médicos, respectivamente, señalaron que entre la población existe un sesgo de conveniencia al momento de interpretar la desobligatoriedad.

Los profesionales en medicina apuntaron que una gran cantidad de ciudadanos entendieron mal que el empleo a discreción de las mascarillas significa el no utilizarla, cuando no es ése el mensaje literal. Enfatizaron que si bien los directivos que integran las decisiones nunca han dejado de sugerir el cubrebocas, ha faltado la claridad suficiente que permee entre la comunidad, pues la pandemia no ha acabado.

“Que pasó la etapa más crítica de morbimortalidad con la llegada de las vacunas, estoy de acuerdo, pero el problema sigue subsistiendo, sigue existiendo (…) La gente piensa que ya no hay problema, así tal cual”, dijo Ríos Delgado. Externó que en el panorama internacional países como China todavía están enfrentando el embate de las variantes del coronavirus y en tal contexto apeló a la inversión en reflexión.

Al unísono, Soberanes Maya expuso que justamente en cinco días comenzará a verse el repunte a causa de la convivencia por Navidad y Año Nuevo. Resaltó que, evidentemente, esto traerá como consecuencia a gente que va a resultar infectada, así como un alza en el índice de víctimas mortales por el SARS-CoV-2. Resaltó que hace falta visión para elaborar estrategias de introspección para el cuidado propio y ajeno.

“Quisiera ser más empático, pero les falta más imaginación para generar la subliminalidad necesaria para influir a la gente a que use el cubrebocas. La parte psicológica de la obligatoriedad genera rechazo, aburrimiento y entonces cuando se obliga a hacer algo la respuesta siempre es ir a lo contrario, pero si se hacen mensajes para mantenerse sanos y ayudar a tu familia, creo que auxiliaría muchísimo”, manifestó.