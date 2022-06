Masacre en restaurante fue un ajuste de cuentas: César Jáuregui

Ciudad Juárez— Una serie de ajustes de cuentas y controles dentro de los grupos del crimen organizado, es lo que detonó en la masacre ocurrida ayer dentro del restaurante Denny's de la avenida Tecnológico, dijo el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, quien lamentó los hechos.

“Primero analizar cuál fue la situación, ver cómo acontecieron los hechos, ya tenemos datos evidentemente, yo creo que los hechos que se presentaron ayer no deben bajo ninguna circunstancia replicarse en la ciudad y aunque se trata de un ajuste de cuentas no deja de ser alarmante para la población el que este tipo de hechos se presenten”, mencionó.

PUBLICIDAD

El secretario fue entrevistado hoy a su llegada a la reunión de seguridad que encabeza la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván en las instalaciones de Pueblito Mexicano, donde también están presentes los titulares de todas las corporaciones policiacas, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el delegado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Yo creo que estamos frente a una situación complicada, difícil, yo no hablaría de que está fuera de control pero sí una situación entre los propios grupos criminales en donde se está afectando considerablemente a la ciudadanía y repito, aunque el hecho no fue directamente hacia ciudadanos que no tuvieran nada que ver con el entramado del crimen organizado, el hecho de que se presentara en estos lugares hace que la ciudadanía se alerte y con debida justificación”, añadió.

Dijo que en la reunión de hoy se tomarán medidas inmediatas frente a estos hechos.

Ante estas declaraciones, el funcionario fue cuestionado sobre si ya existe una línea de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

“No hay una conclusión pero evidentemente se trató de eso por los antecedentes de quienes desafortunadamente perdieron la vida en los hechos”, reiteró.