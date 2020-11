Fotos: Cortesía

Ciudad Juárez— Más vale pan con amor”, dice el viejo dicho popular, y es precisamente eso lo que ha llevado a Mariella Domínguez no sólo a ser reconocida como una talentosa chef pastelera en Ciudad Juárez y El Paso, sino además, participar en “Sugar Rush”, uno de los realities de repostería más conocidos de la plataforma de streaming Netflix.

Ana Mariella es originaria de Ciudad Juárez, sin embargo, cuenta con toda una carrera profesional hecha como chef en El Paso, Texas, emprendiendo su propio negocio de venta de helados y postres artesanales.

“Nací y crecí en Juárez, tengo la mitad de mi vida en esta ciudad, y la otra parte en El Paso, estudié mi carrera en El Paso Community College (EPCC), en donde obtuve mis grados en artes culinarias y repostería”, comentó.

Nuestra entrevistada nos cuenta cómo le nació el amor por la cocina, así como su experiencia no sólo como chef, sino como docente en la vecina ciudad.

“El amor a la cocina empezó por mis abuelas, ellas me metieron a cocinar desde que era muy pequeña, así que para los 7 años ya empezaba a hacer mis primeros platillos y me nació un amor muy grande por esto; ya en secundaria decidí que quería ser chef”, comentó.

“Después en pláticas con unas amistades que estaban en el EPCC, me invitan a conocer la escuela y el programa y me encantó, así que decidí inscribirme; me gustó tanto que terminé mis carreras en tres años y un año después de graduarme empecé a dar clases, actividad con la que ya llevo siete años”, dijo.

Un sueño hecho realidad

Mariella también ha colaborado con otros restaurantes como Anson Eleven y Bella Cora Bakery en El Paso, así como Frarsa en Ciudad Juárez. Sin embargo, desde el pasado mes de junio, ha dedicado su esfuerzo en sobrellevar su propio negocio, llamado “Kai Ice”.

“Abrir mi negocio fue más necesidad debido a la pandemia, había mucha incertidumbre por ir a los lugares, además de los recortes en los restaurantes, así que al presentarse la oportunidad decidí invertir mi tiempo y esfuerzo a crear Kai Ice, en donde nos enfocamos a preparar nieves y postres”, afirmó.

“Ha sido complicado sobrellevar el negocio debido a la pandemia, pero nos ha ido muy bien gracias a Dios, hemos tenido muy buena respuesta de la gente, además de que durante el verano también vendíamos nieve para perros, ya que mi esposo es veterinario y con su asesoría elaboramos postres adecuados para las mascotas”, agregó.

Por el momento, los productos de Kai Ice se pueden encontrar a través de Facebook e Instagram, sin embargo, los pedidos deben realizarse por medio de la página kaiice.square.site los días jueves.

“Por ahora sólo operamos con entregas; cambiamos los sabores de los helados cada semana, los anunciamos los miércoles y los publicamos los jueves para hacer entregas los viernes y sábados. Sabemos que por temporada no se antoja mucho la nieve, así que también hacemos algo de pan dulce y galletas, entre otros postres”, afirmó.

El Diario (ED).- ¿Cómo llega la participación con Netflix?

Mariella Domínguez (AM).- “Siempre he sido muy competitiva, me gusta estar en concursos, incluso he podido participar en competencias culinarias en Alemania. Me gusta ponerme retos, y salir en un programa de este tipo era algo pendiente que quería hacer desde hace mucho tiempo; ya había audicionado para otros realities de la cadena Food Networks, pero siempre sucedía que pasaba todos los filtros y al final no me seleccionaban”.

“Un día, trabajando en Bella Cora Bakery nos hablaron para invitarnos a una audición para un programa de Netflix, y hablando con quien era mi jefe, decidimos tomar la oportunidad y hacer el casting”, agregó.

Junto a Jonathan Bowden, Mariella viajó a la ciudad de Los Angeles para hacer audición para el programa “Sugar Rush”, dedicado a la competencia de chefs reposteros.

“Nos hablaron en enero de este año para decirnos que habíamos sido seleccionados para el especial navideño de ‘Sugar Rush’, así que tuvimos que guardar por mucho tiempo el secreto, y el capítulo se alcanzó a grabar durante la primera semana de marzo”, comentó.

ED.- ¿Cómo fue la experiencia de participar?

AM.- “Fue un sueño hecho realidad, porque era algo que había estado buscando por mucho tiempo. Fue una experiencia muy bonita, tres días de grabación que dejaron mucho aprendizaje. Además, que personas como Candace Nelson y Zumbo hayan probado algo hecho por mí ya es como una meta cumplida”, comentó.

Candace Nelson y Adriano Zumbo forman parte de los jueces del programa. Nelson es la fundadora de Sprinkles Cupcakes, mientras que Zumbo es considerado uno de los mejores chefs reposteros de la actualidad, habitualmente funge como jurado en diferentes programas de cocina como MasterChef Australia, entre otros realities de Netflix.

ED.- ¿Qué mensaje darías a la comunidad fronteriza, sobre todo en estos tiempos tan complicados por la pandemia?

AM.- “Que apoyen al comercio local, ya sea de Juárez o El Paso, porque esos pequeños negocios son nuestra gente que busca salir adelante y necesita del apoyo de toda la comunidad. Estamos pasando por momentos complicados, donde muchos locales han tenido que cerrar, es por eso que mi consejo es que le compren a todos ellos”, concluyó.

elara@redaccion.diario.com.mx