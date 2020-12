Más sólidos que nunca; somos la única empresa que ofrece garantía: CEO de ARAS

Armando Gutiérrez, CEO de ARAS BUSINESS GROUP, compañía originaria del estado de Chihuahua, declaró que son la única empresa que ofrece una garantía inmobiliaria, reiterando que se encuentran: “más sólidos que nunca”.

Durante la noche del primero de diciembre del 2020, el CEO de la empresa ARAS BUSINESS GROUP, emitió un mensaje al público en general, esto con la intención de refrendar la confiabilidad de la compañía y al mismo tiempo para agradecer a sus accionistas, comunicado que se dio en compañía de los principales directivos.

“ARAS está más sólido que nunca, estamos en la gran ciudad de Chihuahua, de la que somos originarios, de igual manera estamos en una de nuestras sedes emblemáticas que es Torre Azenzo, también tenemos otras sedes en varios municipios y ciudades de la República Mexicana, así como propiedades que avalan ante el público nuestra veracidad”, mencionó Armando Gutiérrez.

Además, Gutiérrez Rosas, agradeció a todos sus accionistas que se han ido sumando desde el 2015, año en que inició la empresa.

“Para nosotros ha sido un placer trabajar con todos ustedes este año, hemos crecido con ustedes y lo vamos a seguir haciendo, estamos a la postre de tener nuestras propias minas para poderlas explotar y así ser un proveedor directo”, mencionó Armando Gutiérrez.

Así mismo, señaló que ARAS es la única empresa que ofrece garantía a sus accionistas.

“Podemos jactarnos de ser la única empresa que ofrece a sus clientes una garantía inmobiliaria, eso es lo más importante y lo que nos destaca”, aseguró Gutiérrez Rosas.

Igualmente, comentó que es la empresa que más ha apoyado a los chihuahuenses, pues han realizado donaciones con despensas a las zonas más vulnerables, se ha apoyado al Hospital Central con equipamiento e incentivos al personal por su ayuda constante frente al covid-19.

Por último, Gutiérrez Rosas envió un mensaje para desear una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, pidiendo a toda la audiencia continuar con las medidas de seguridad que son necesarias ante esta pandemia.

“Vamos a reunirnos de una forma virtual como nunca en la historia, pero no porque no estemos físicamente cerca quiere decir que no haya ese amor y ese cariño ante toda nuestra familia, siempre respetando lo que nuestras autoridades nos indiquen”, finalizó.

