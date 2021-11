Más de mil 300 regresaron a su país

Ciudad Juárez.— Después de migrar hasta 7 mil 700 kilómetros sin lograr el asilo político en Estados Unidos, más de mil 394 personas migrantes han regresado de una manera segura desde Ciudad Juárez hasta sus países de origen, a través del programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA) de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM-ONU).

Las personas que pueden ser beneficiadas de dicho programa son las originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil y Nicaragua, quienes carezcan de los recursos necesarios para regresar a su país; niñas, niños y adolescentes no acompañados (NNA) y quienes no tengan protección internacional, siempre y cuando su vida no corra peligro en su lugar de origen.

Según datos de la OIM, desde que inició el programa en Ciudad Juárez, de julio de 2019 a septiembre de 2021, se retornaron de manera voluntaria a mil 394 personas, 253 de ellas durante los primeros nueve meses de este año.

“Como parte de la atención psicosocial a las personas migrantes se facilitaron círculos de paz en los albergues donde se alojaban para mejorar los protocolos de atención previos al retorno. Estas actividades tienen como propósito trabajar la resiliencia, expresión de emociones, fortalecimiento comunitario y familiar al apoyarse de material audiovisual y narrativa”, se informó.

En septiembre la OIM logró el primer retorno asistido a Ecuador, además de la asistencia a seis grupos familiares en coordinación con las autoridades migratorias y de protección a la infancia.

“Como resultado de la estrecha coordinación con el Consulado de Ecuador en Monterrey y la Misión de la OIM de aquel país, se concretó el retorno de las dos primeras personas beneficiarias del programa. Adicionalmente, se realizó el acompañamiento a la Fiscalía General del Estado para estas personas con la intención de interponer una querella debido a la ausencia de sus documentos de identificación vigentes”, dio a conocer la organización internacional.

También se realizó el retorno de familias procedentes de Guatemala y Honduras, las cuales fueron entrevistadas por la autoridad de protección a la infancia en donde se determinó que el interés superior de la niñez (ISN) coincidió con el retorno asistido de manera segura y digna.

De los beneficiados durante 2021, se apoyó el retorno de 173 personas a Guatemala, 45 a Honduras, 32 a El Salvador, dos a Ecuador y una a Nicaragua.

El procedimiento que se sigue para las personas que solicitan el retorno consiste en entrevistas e identificación de casos, donde la mayoría de las personas son canalizadas por instancias gubernamentales, albergues, consulados o embajadas, o por redes sociales.