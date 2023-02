Más autos… y menos carriles

Ciudad Juárez.— Mientras las calles principales de la ciudad no han crecido y, por el contrario, se han reducido por nuevas infraestructuras como los sistemas troncales de transporte y las ciclovías, el aforo vehicular se disparó hasta en un 24 por ciento en los últimos 10 años, indican registros oficiales.

Cuando en 2013 circulaban en la frontera 498 mil 151 automóviles, a la fecha el padrón supera las 620 mil unidades, precisó el recaudador de Rentas de la Zona Norte, Rogelio Loya Luna.

Actualmente 22 calles y avenidas concentran los mayores embotellamientos vehiculares, ha constatado El Diario producto de múltiples señalamientos de lectores.

Roberto Mora Palacios, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), mencionó que son las vialidades principales por donde los automovilistas prefieren circular, lo que representa un problema constante.

“A través de la rama vial primaria se ha desarrollado toda la ciudad, pero por ejemplo en el caso específico de la Panamericana o Tecnológico no hay manera de crecerla más, sin embargo hay más automóviles que quieren circular por esa calle, ese es el problema que estamos teniendo”, apuntó.

Señaló que parte de la problemática de movilidad se debe también a la falta de conexiones de norte a sur y de oriente a poniente, y sólo el crecimiento es orientado hacia a la avenida Del Desierto y la avenida Fundadores, una zona en donde se ha consolidado la industria maquiladora.

“Juárez no tiene mucho para dónde crecer, eso geográficamente lo podemos ver: hacia el norte está la frontera, hacia el poniente esta la sierra de Juárez, podemos ver claramente que el crecimiento o es al suroriente o al norponiente después de Anapra, o debajo de donde está el bulevar Independencia, en la zona del suroriente. Lo que pasa es que el suroriente es el que más se está consolidando ahorita en la industria maquiladora y de vivienda, por eso estamos creando, repavimentando esta zona del municipio, precisamente para darle esa apertura y esa movilidad”, expuso el titular del IMIP.

Según reportes oficiales del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, en el 2022 una de las arterias principales que mostró el mayor número de autos diarios en circulación fue la avenida Adolfo López Mateos, en el tramo que comprende la calle Del Ejido a la calle Plan de Ayala, con sentido de norte a sur, con 45 mil 913 automóviles.

“Es alto el tráfico aquí, no hay vías alternas desocupadas, qué va pasar en un futuro, qué vamos a hacer si hay tantos autos en la ciudad, ni con bicicletas, ni con el BRT se va desahogar Ciudad Juárez”, mencionó una madre de familia que lleva a su hija a una escuela ubicada en Paseo Triunfo de la República y Plutarco Elías Calles, y todos los días debe pasar por la López Mateos.

En el bulevar Juan Pablo II, de Francisco Villarreal Torres hasta Antonio J. Bermúdez, de oriente a poniente, el número de automotores diarios fue de 44 mil 955, se especificó en el reporte, mientras en el mismo bulevar y en el mismo tramo, pero de poniente-oriente, fue de 34 mil 770.

En la avenida Plutarco Elías Calles, en el tramo de 21 de Marzo a la calle Del Ejido, en sentido de sur a norte se reportó un aforo diario de 27 mil 750 en el año 2021, con una disminución de 21 autos en el 2022, es decir, fueron 27 mil 729 vehículos diarios en circulación.

Otra de las vialidades que mostró números altos en parque vehicular en el 2022 fue el bulevar Teófilo Borunda, en sentido de oriente a poniente, se especificó.

Urgen opciones para moverse

Para Gabriel García Moreno, planeador urbano y profesor investigador en Arquitectura y Planificación Urbana de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la frontera requiere multimodalidad para desplazarse, es decir, aumentar el número de opciones para moverse y no depender del auto privado.

“La solución no es hacer más calles, ni hacer calles más anchas, en lo que va a derivar y eso está comprobado, es en hacer más tráfico. Esto sólo nos lleva a un círculo vicioso, vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo, es importante empezar a diversificar, por eso la importancia de que quien gobierna el estado asuma su responsabilidad y resuelva el transporte público y eso incluye el BRT, y por eso es importante el uso de las ciclovías en la ciudad”, expuso el investigador.

El director del IMIP coincidió en que sería benéfico buscar otras maneras de movilidad para evitar la saturación de las calles con automóviles.

“Tenemos que darle la prioridad al peatón, no al vehículo, porque está comprobado y está visto que no vamos a caber en las calles, y lo de menos es hacer un segundo piso como en Ciudad de México, ya el segundo piso no es suficiente, entonces, ¿qué vamos hacer? ¿un tercer piso?”, cuestionó Mora Palacios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en el año 2010 había en México 31.6 millones de automóviles, y para el 2021 la cifra aumentó a 53.1 millones de automóviles, es decir, creció casi el doble en un período de 11 años.

Según datos oficiales de Así Estamos Juárez, en el 2004 la frontera tenía 286 mil 425 vehículos motorizados y para el 2020 registró 614 mil 490, es decir, 328 mil 065 vehículos más en un período de 16 años, y para el 2023, son ya 620 mil unidades, sin contar los que aún no están registrados.

