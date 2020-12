Maribel Holguín: La primera enfermera juarense en vacunarse contra el Covid-19

Cortesía

Ciudad Juárez.- Maribel Holguín Lucero fue la primera enfermera juarense vacunada contra la Covid-19, ya que actualmente labora en el Hospital General Regional 1 Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro (IMSS), donde este jueves inició la inmunización al personal del sector salud.

El arranque de la vacunación contra la Covid-19 a nivel nacional fue encabezado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, donde el personal del sector salud fue concentrado en el Cuarto Regimiento Blindado de Reconocimiento de la 17 Zona Militar, en aquel estado.

En México el biológico será gratuito y voluntario para la población abierta, aseguró este jueves el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien aseguró que se logró el objetivo de arrancar la vacunación este jueves 24 en el día 208 de la llamada nueva normalidad.

Y Holguín Lucero se encuentra entre las enfermeras elegidas entre el personal del hospital en el que por prestar sus servicios profesionales en el área de Terapia Intensiva.

“Vengo de una familia de enfermeras y me siento muy contenta de que yo y mis compañeras del hospital recibimos la vacuna”, dijo en entrevista vía telefónica.

Refirió que una de sus hermanas que trabaja como enfermera del IMSS en Ciudad Juárez fue contagiada y superó la enfermedad, aunque aún sufre algunas secuelas del coronavirus Sars-Cov-2.

Holguín Lucero, quien ya fijo su residencia en Querétaro, señaló que además de su hermana tiene una prima que también es enfermera y además otra de sus primas es doctora y su mamá es enfermera jubilada

“Me puse muy contenta el jueves por la mañana cuando nos avisaron que nos aplicarían la vacuna; nos habían dado una lista de 30 personas, pero nadie del servicio donde yo estoy estaba incluida y finalmente decidieron que sí, porque nosotras estamos en Terapia Intensiva del hospital. Nosotras entramos de dos a tres veces en la semana al área Covid”, comentó.

Señaló que se les tomó en cuenta y todo el equipo con el que trabaja fue vacunado.

Mencionó que inicialmente les dijeron que se vacunaría al personal en Ciudad de México y de Coahuila, luego se extendió a Querétaro, ya que se encuentran en una situación alarmante porque están incrementando mucho los casos de contagio.

“Los hospitales están saturándose y aparte ya estamos atendiendo a pacientes de la Ciudad de México que no encuentran lugar allá. Tenemos poco personal, pocos ventiladores y un incremento de casos, por lo que se nos ha incrementado mucho el trabajo, pero este no es el momento para decir aquí me bajo”, aseguró la enfermera juarense, muy comprometida con su profesión.

Querétaro es uno de los seis estados que analizan regresar al semáforo rojo al registrar repuntes de contagios, hasta este jueves mantenían una ocupación hospitalaria del 52 por ciento y en su mayoría los pacientes eran atendidos en el IMSS.