Marcharán vs políticas migratorias de Texas

Ciudad Juárez.- La Diócesis de El Paso y el Instituto Fronterizo Esperanza (Hope) invitan a la comunidad binacional a participar en la marcha y vigilia “No Tengan Miedo: por la dignidad humana”, en contra de las políticas migratorias del gobernador de Texas, Greg Abbott, pero también de las acciones tomadas por México tras los acuerdos con Estados Unidos.

“A raíz de las recientes leyes deshumanizadoras, esta vigilia será organizada por el obispo Mark Seitz, el obispo auxiliar Anthony Celino y líderes religiosos y comunitarios de toda la frontera”, se reunirán el próximo jueves 21 de marzo en la Plaza San Jacinto a partir de las 6:30 de la tarde, de donde comenzarán la marcha hacia la Iglesia del Sagrado Corazón, ubicada en la calle Oregon 602, en donde llevarán acabo la vigilia.

“El presidente Biden y el expresidente Trump expusieron el estado de la política de inmigración en Estados Unidos. Por un lado, el presidente Biden redobló su mensaje de que un proyecto de ley que restringe severamente el acceso al asilo es el conjunto de reformas ‘más justas’ para la frontera que la Administración puede lograr. Por otro lado, el expresidente Trump reivindicó sus planes de presentar nuevas propuestas de inmigración racistas y excluyentes inspiradas en las acciones del gobernador de Texas, Abbott”, relató Hope a través de un comunicado de prensa.

Pero la organización que apoya a las personas migrantes en Ciudad Juárez y El Paso, destacó también que ninguno mencionó la seguridad de quienes se encuentran al otro lado de la frontera.

“No se menciona cuán letal es la presión de Estados Unidos sobre México para disuadir a los migrantes, con consecuencias aterradoras como la muerte de 40 personas en un centro de detención en Ciudad Juárez hace un año. No se menciona la criminalización de los trabajadores humanitarios y religiosos como Annunciation House (Casa Anunciación) que ayudan a las personas en probablemente los momentos más vulnerables de su vida. No se mencionan soluciones reales a un sistema de inmigración que se está cayendo a pedazos. De hecho, no se menciona ningún respeto por la dignidad humana”, apuntó.

Generan solidaridad a través de las fronteras

“Seamos claros: el grado en que respetemos, protejamos y promovamos la dignidad de nuestros hermanos y hermanas migrantes será la medida de nuestra propia humanidad. Como lugares de encuentro y resistencia, las zonas fronterizas seguirán buscando justicia y esperanza”, destacó Hope al invitar a la comunidad a participar en la marcha y vigilia.

El objetivo es que ese día sirva para llorar a las víctimas de las “mortíferas” políticas fronterizas, elevar los derechos de quienes migran, defender a los trabajadores humanitarios que les sirven a los migrantes siguiendo su llamado de fe y organizarse para el cambio.

Hope reúne a líderes locales, comunidades religiosas, defensores y formuladores de políticas con el objetivo de crear un cambio transformador y generar solidaridad a través de las fronteras.