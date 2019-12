Marchan por un trato digno

Ni las más de 30 cicatrices de su cuerpo lo marcaron tanto como las drogas. Tras la muerte de su padre, su madre laboraba en dos trabajos y casi no estaba con él, por lo que en su niñez, Luis, se refugió en la calle.

“Se me abrieron puertas que no deberían haberse abierto”, comentó ayer en entrevista, a sus 37 años. Narró que a sus once antes de la heroína, consumió tabaco y alcohol. Dijo que quiere dejar la droga pero enfrenta discriminación.

“Crecí solo. La mayoría del tiempo convivía en las calles y para entrar en el club de las calles, tiene uno que consumir drogas por las personas con las que uno se junta. De la escuela también me corrieron porque era ingobernable pero porque la droga ya había hecho sus efectos”, contó. Por la sustancia luce desgastado y físicamente mayor a su edad.

Para conseguir dinero para su adicción, fue miembro de una banda de asaltos “grandes”, donde obtenía cantidades considerables de dinero por atraco que gastaba también en prostitutas, hasta que capturaron a sus compañeros.

“Duramos trabajando como ocho años, teníamos trabajo toda la semana. A mí no me detuvieron porque me pegó la malilla y fui a comprar heroína ese día. Me salvé de pura chiripa. Todo se me fue en drogas, en una vida de películas que nomás la había visto pero no la había vivido. Había drogas y prostitutas”, contó.

Asegura que eso quedó atrás, y que lleva cinco años con la metadona. Ahora que busca salir de ese mundo, pero no encuentra refugió en políticas de reinserción.

Acompañando a una centena de usuarios de droga y defensores de sus derechos, portando pancartas y gritando consignas, ayer marchó de las instalaciones de Programa Compañeros, a un costado del parque Borunda, hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para exigir mejor trato, precisando que los usuarios de droga no son criminales en todos los casos, sino que también son gente que requiere rehabilitación y enfrenta discriminación.

“Mi adicción no me convierte en un criminal”, “Tenemos derecho a programas de rehabilitación”, “Soy adicto, no un delincuente”, fueron algunas de las consignas escritas en los carteles que los marchantes mostraron a la ciudadanía, mientras eran escoltados por personal de Tránsito en su recorrido sobre la avenida Insurgentes, rumbo al inmueble de la CEDH.

María Elena Ramos, directora de la organización civil, precisó que se trata de una marcha en la que se exige que se respeten los derechos de los usuarios de drogas, sobre todo de las que se encuentran en situación vulnerable.

“Son violentados por las autoridades policiacas y hasta los torturan porque todavía se dan esas prácticas. Ellos no son los que cometen el delito de vender (las drogas) pero están en medio de quienes las comercian y quienes están luchando por eliminar su venta, y en esa práctica los golpean los policías o los matan los que las venden”, indicó.

Los marchantes precisaban al unísono “¡Al usuario de drogas, salud y dignidad!”, y “¡Pa’l usuario de drogas la ‘chota’ es bien bañada!”. Al arribar a la CEDH, fueron recibidos por César Díaz, titular de la dependencia, quien les puntualizó su apoyo y escuchó un posicionamiento en el que se criticaron las políticas públicas de reinserción social.





